Стало известно о состоянии Ротару после кошмарной травли

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Понедельник 25 ноября
Лента новостей
21:59
На Украине устроили чудовищный мордобой из-за бессмертного хита Газманова
20:29
В Москве скончался народный артист России
20:19
Российский турист умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах
19:34
В Россию пытались нелегально провезти 22 мартышки
19:12
В Пскове отец пациентки ударил ножом детского врача
18:47
Колют успокоительные: редактор "Интерфакса" попала в психбольницу
18:26
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
18:15
В Москве маленький ребенок упал с девятого этажа
17:59
Названы лучшие национальные проекты Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"
17:46
Попытки Киева утопить Москву с треском провалились
16:52
В Москве мужчина с ножом набросился на бывшую жену из-за ребенка
16:36
Анна Семенович откровенно о романе со звездой "Дома-2"
16:34
В Москве загорелось административное здание
16:22
"Это наша область": Лукашенко разинул рот на российские территории
16:16
Стало известно о новой беременности Кейт Миддлтон
16:11
Разведенная с Плющенко Рудковская закатила истерику
16:10
В “Останкино” наградили победителей фестиваля “Телемания”
16:07
"Лишь бы только без проклятий и дурных слов": Сухоруков о роли в нашумевшем фильме "Брат"
16:02
В Киеве объявили об отказе от минских соглашений
15:59
Почему мужчины избегают свадьбы
15:43
В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила бабушку-ветерана
15:35
В Петербурге на набережной Фонтанки пырнули ножом таксиста
15:31
"Пить не буду": предложение Поклонской о Ротару отклонили
15:26
"Она отталкивала меня от себя": молодой муж рассказал об отсутствии секса с Лолитой
15:21
Дочь Маликова воспитывает брата настоящим мужчиной (видео)
15:10
"Мертвецы вылезают": Малинин дерзко припечатал вернувшуюся Ветлицкую
14:58
Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку
14:55
Натянувшая лицо Борисова вызвала шок
14:54
"Идите лесом!": рассвирепевшая Чехова стала горой за сына
14:40
Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 45
14:29
Не будь жирной свиньей: Собчак до потери сознания гоняет в спортзале малолетнего сына
14:05
На севере Москвы мужчина умер в стоматологической клинике
14:05
Злоумышленники разбили машину звезды "Дома-2"
13:58
"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост
13:50
"Жгучее чувство": Шепелев сгорает от стыда
13:48
Зеленскому предъявлено жесткое обвинение
13:47
Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии
13:37
От кого беременна Светлана Ходченкова
13:34
Неизвестные напали на посольство Белоруссии в России
13:32
Ольгу Бузову уличили в грязной лжи
13:30
В России выбирают номинантов премии "Headliner года – 2019"
13:26
Чем опасна асимметрия лица
13:17
Резвились два дня: миллионер уединился с Собчак за огромные деньги
13:13
Международный трибунал: над Порошенко нависла новая угроза
13:11
Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области
13:05
Названа безопасная доза кофе
12:51
Запад попался на наглой лжи о Сирии
12:48
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео
12:40
"Это хуже, чем сделать пакость": известный певец о конфликте Пугачевой и Агузаровой
12:23
В Подмосковье у пенсионера украли более 300 тысяч рублей
12:22
Как белая роза: россияне возлюбили Брежневу в эксцентричном наряде
12:20
Проговорившийся о любовницах Лукашенко угодил в скандал
12:18
"Мне не хватает его всегда": интимное заявление Баскова о Киркорове
12:09
На Красной площади открыли гастробар
12:06
Под Новгородом два человека заживо сгорели в доме
12:05
Меньшова после пластики стала неузнаваемой
11:43
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой
11:42
В Приморье полуголый ребенок чистил крышу школы от снега
11:38
Как завоевать мужчину-Стрельца
11:37
Связан с уголовниками: вскрылась неприятная правда о Зеленском
11:35
В Донбассе разоблачили бывшего мэра-шпиона
11:32
Маша Вебер снова встречается с ушедшим от Юлии Волковой бывшим мужем
11:19
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
11:17
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
11:10
"Клоп, который присосался к коллективу": новая версия развала "Уральских пельменей"
10:55
Пьяный житель Уфы ограбил полицейского
10:53
Зеленскому поставили жесткое условие
10:49
По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города (фото)
10:40
Авиарейсы из Москвы в Хельсинки отменили из-за забастовки
10:37
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)
10:15
Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте
10:09
Медики назвали пять симптомов недостатка "солнечного" витамина
10:04
Пресняков возмущен проверкой на наркозависимость
09:50
Москвичей предупредили о резком понижении давления
09:38
Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией
09:35
Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой
09:26
Личный разговор Путина довел украинцев до исступления (видео)
09:21
Завязали со спиртным: Вайкуле сообщила подробности застолий с Пугачевой
09:20
Дворники устроили драку в центре Москвы
09:04
Стало известно о дочке Фриске и Шепелева
09:03
Жуткие кадры: гимнастка сорвалась с большой высоты во время представления
08:59
Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного
08:45
Популярная певица найдена мертвой
08:35
Внешность кардинально изменившейся Агузаровой рассмотрели под микроскопом
08:28
Крутой оправдался за провал на "Евровидении"
08:22
У Эрнста родится четвертый ребенок
07:56
Первая женщина-ректор СПбГУ умерла от рака
06:35
"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды
05:42
"Врач сказал – хорош": Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем
02:35
"Я рыдаю": Ковальчук довела россиян до слез своими откровениями
23:10
"В единый кулак": Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса
20:19
Похотливый Линдеманн набросился на Лободу
18:21
Скончался прославленный российский профессор
18:09
Умер исполнивший более 40 ролей в кино народный артист
17:36
Алибасов ошарашил словами о браке с Ротару
16:43
Потерявшие деньги россияне в бешенстве из-за ветреной Бузовой
16:08
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
15:19
Зеленскому сообщили о завершении президентства из-за омерзительного события
15:06
"Иди отсюда!": обласканный Басков послал Светлакова куда подальше
14:25
"Ее любят везде": оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Стрельца
Почему мужчины избегают свадьбы
На Красной площади открыли гастробар
Найден идеальный способ повысить самооценку
"Будто время стоит на месте": 68-летняя Ирина Алферова поразила красотой
Известная актриса скончалась в Испании
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Ротару после кошмарной травли

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
В декабре у певицы Софии Ротару намечено несколько выступлений в России. Между тем народной артистке в нашей стране рады не все. Это очень расстраивает вокалистку.
прочитано 401 раз

В прошлом, 2018 году, знаменитость отказалась выступать на фестивале "Песня года". В этом же, 2019 году, звезда планировала порадовать гостей мероприятия своим присутствием. Намерения Софии Ротару вызвало неоднозначную реакцию у обывателей и общественных деятелей.

ПО ТЕМЕ

"Пить не буду": предложение Поклонской о Ротару отклонили

Алибасов ошарашил словами о браке с Ротару

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Знаменитость буквально затравили в прессе, сообщалось, что артистка, мол, собирается зарабатывать на россиянах. Концертному директору звезды Сергею Лаврову пришлось оправдываться. По словам менеджера, вокалистка не смогла выступить на "Песне года" так как на Украине в тот момент ввели военное положение. В коллективе Софии Ротару есть мужчины и их попросту не выпускали из страны. Теперь из-за скандала артистка чувствует себя скверно.

"О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на "Песню года" и на шоу "Легенды ретро-fm". Все эти выступления состоятся в декабре… В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году – ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации", – сказал Сергей Лавров.

Отметим, что ранее Софии Ротару упрекали из-за скандального интервью ее сестры Лидии Хлябич. Якобы родственница артистки несколько лет назад сказала изданию "Бульвар Гордона", что пожертвовала АТО личный автомобиль "Нива" и банки с вареньем, а ее знаменитая сестра якобы помогала военным материально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

"София Михайловна сомневается в правдивости интервью Лиды. Что же касается высказываний сенаторов, депутатов и блогеров, которые утверждают, что в России Ротару не очень рады... Такое впечатление, что они просто пиарятся на звездном имени. Лучше бы они своими непосредственными делами занимались. Они все утверждают, что Ротару спонсировала войну. Это абсолютная ложь", - прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.

Журналисты связались с Лидией Хлябич, женщина пояснила, что ничего подобного в интервью не говорила. Якобы представители прессы выдумали это заявление.

 "Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки", – цитирует сестру Софии Ротару "Комсомольская правда".

25 ноября 2019, 21:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нет никакой травли.) хватит накручивать. У неё свои поклонники, которым по фиг весь этот шум.
1

Популярные темы форума

Политика

Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
Попытки Киева утопить Москву с треском провалились
"Это наша область": Лукашенко разинул рот на российские территории
В Киеве объявили об отказе от минских соглашений

Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Ротару после кошмарной травли
Дмитрий Маликов рассказал о свадьбе дочери Стефании
"У меня ничего не получилось": холостяк Корчевников отчаялся найти вторую половинку
Сияющего от счастья Шаляпина сняли в обнимку с Копенкиной после разлада с Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Запад попался на наглой лжи о Сирии
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Завязали со спиртным: Вайкуле сообщила подробности застолий с Пугачевой

Прибалтийская дива встретилась с Примадонной
Шоу-бизнес

Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией

Знаменитость пошла на попятную
Шоу-бизнес

Внешность кардинально изменившейся Агузаровой рассмотрели под микроскопом

Пластический хирург оценил перемены в облике звезды
Шоу-бизнес

"Татьяну люблю": Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой

Артисты знакомы много лет

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)
Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов

Регионы

"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru