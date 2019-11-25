Стало известно о состоянии Ротару после кошмарной травли

В прошлом, 2018 году, знаменитость отказалась выступать на фестивале "Песня года". В этом же, 2019 году, звезда планировала порадовать гостей мероприятия своим присутствием. Намерения Софии Ротару вызвало неоднозначную реакцию у обывателей и общественных деятелей.
Знаменитость буквально затравили в прессе, сообщалось, что артистка, мол, собирается зарабатывать на россиянах. Концертному директору звезды Сергею Лаврову пришлось оправдываться. По словам менеджера, вокалистка не смогла выступить на "Песне года" так как на Украине в тот момент ввели военное положение. В коллективе Софии Ротару есть мужчины и их попросту не выпускали из страны. Теперь из-за скандала артистка чувствует себя скверно.
"О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на "Песню года" и на шоу "Легенды ретро-fm". Все эти выступления состоятся в декабре… В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году – ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации", – сказал Сергей Лавров.
Отметим, что ранее Софии Ротару упрекали из-за скандального интервью ее сестры Лидии Хлябич. Якобы родственница артистки несколько лет назад сказала изданию "Бульвар Гордона", что пожертвовала АТО личный автомобиль "Нива" и банки с вареньем, а ее знаменитая сестра якобы помогала военным материально.
"София Михайловна сомневается в правдивости интервью Лиды. Что же касается высказываний сенаторов, депутатов и блогеров, которые утверждают, что в России Ротару не очень рады... Такое впечатление, что они просто пиарятся на звездном имени. Лучше бы они своими непосредственными делами занимались. Они все утверждают, что Ротару спонсировала войну. Это абсолютная ложь", - прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.
Журналисты связались с Лидией Хлябич, женщина пояснила, что ничего подобного в интервью не говорила. Якобы представители прессы выдумали это заявление.
"Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки", – цитирует сестру Софии Ротару "Комсомольская правда".
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