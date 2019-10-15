Жасмин призналась в чувствах Баскову

Жасмин поделилась теплыми чувствами к артисту в своем "Инстаграм". Она поведала, что ее восхищает в певце. По словам знаменитости, это его жизненная позиция, неиссякаемое остроумие и безграничный талант.
"Вот знаете, друзья, часто говорят, что с по-настоящему талантливым человеком тяжело дружить, но хочу вам сегодня сказать, что это даже близко не так, когда речь идет о невероятно талантливом, и в то же время невероятно юморном и легком в общении Коле Баскове", – призналась Жасмин. "Коля, дорогой, я не могу не восхищаться твоим отношением к жизни", – отметила певица,
При этом она опубликовала совместное фото с исполнителем и Филиппом Киркоровым. Звезда пожелала Николаю Баскову преумножать перечисленные качества, а также иметь силы на осуществление своих грандиозных планов. Фолловеры Жасмин присоединились к поздравлениям.
Отметим, что Николай Басков от пышных застолий на свой день рождения отказался. "Натуральный блондин" российской эстрады собирается провести праздник в компании мамы, без шума и суеты.
Как писали "Дни.ру", ранее певец признался, что этот год для него стал очень тяжелым. Очевидно, Николай Басков решил не устраивать в честь именин громких торжеств, поскольку в конце июня умер его отец, которому было 67 лет.
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