10 тысяч евро: Филипп Киркоров получил роскошный подарок от поклонницы

Недавно щедрая фанатка подарила своему идолу эксклюзивный парфюм стоимостью в десять тысяч евро. К слову, за эту сумму можно купить хороший автомобиль.
Сам флакон был сделан из золота в 24 карата. И даже коробка была необычайной красоты.
"И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специи", – рассказала знакомая с ситуацией диджей и телеведущая Катя Гусева.
Журналист программы "PROНовости" на Муз-ТВ. задал ей вопрос, действительно ли духи стоили таких космических денег. "Ну, а что поделать? Любовь!", – ответила звезда.
К слову, Филипп Бедросович – настоящий парфюмер. У него целая коллекция самых разнообразных запахов.В числе самых любимых – нотки молока.
"Люблю, чтобы было много-много-много духов, чтобы пахло отовсюду! Ничего, пусть терпят", – заявил Король эстрады.
Оказалось, что загадочная обожательница балует исполнителя на протяжении двух лет. Она регулярно преподносит ему дорогие сюрпризы, сообщает Teleprogramma.pro.
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