Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой

По словам эксперта, раньше поклонники видели снимки певицы, отредактированные в специальной программе. Она подчеркнула, что звезде уже 70 лет, и об этом нельзя забывать.
"Для своих лет хорошо выглядит, просто те фотографии были хорошо обработаны в фотошопе. Она очень хорошо выглядит. Косметологи работали, хирурги работали. А тут на видео просто невозможно показать фотошоп", – цитирует специалиста Teleprogramma.pro. Она отметила, что у Аллы Пугачевой есть проблемные зоны, в частности шея, но это для ее возраста неудивительно.
Брызгалина вынесла артистке неутешительный приговор. "Функции организма ослаблены, чем ее стимулировать? Выдают возраст шея и руки, хоть она и подтянута", – заявила специалист.
Напомним, что Алла Пугачева выступила в Кремле на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы", которая отметила 50-летие. Журналисты сняли звезду на видео. Примадонна выглядела небрежно – на лице были заметны признаки старения.
На сцене она предстала в черном платье оверсайз с капюшоном, оголив ноги. Поклонники признались, что вид Аллы Пугачевой их ужаснул. Еще недавно она выглядела посвежевшей и одевалась молодежно, а на этот раз будто резко постарела.
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