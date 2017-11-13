Больной раком ведущий Беляев сильно похудел

Александр Беляев, который на протяжении нескольких лет борется с раком легких, дал откровенное интервью. Телеведущий рассказал, что операция прошла с осложнениями, и он похудел на десять килограммов.

Все началось с того, что Александра Беляева увезли в больницу прямо с работы. "Я поначалу не придал этому значения, хотя и пришлось на время оставить "Останкино", отказаться от заседаний в Академии наук, где много лет трудился. Но все оказалось гораздо серьезнее, и сегодня, пройдя курс химиотерапии, я готовлюсь к операции", – рассказывал телеведущий.

Сейчас стало известно, что Александр Беляев перенес хирургическое вмешательство. "Несмотря на некоторые осложнения, операция прошла хорошо. Однако это только начало пути. Впереди длинный курс химиотерапии и еще несколько операций. Тем не менее врачи наблюдают положительную динамику. Да и я сам чувствую себя намного лучше, сбросил десять килограммов", – цитирует телеведущего Eg.RU.

Беляев стремится как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни. "Мне нужно больше гулять – каждый день прохожу по два километра. Но все равно по большому счету жизнь моя сейчас проходит так: больница – дом, дом – больница", – констатировал Александр.

Телеведущий обратился за помощью к отечественным специалистам, потому что лечение у зарубежных стоит больших денег. Что касается нетрадиционной медицины, он в нее не верит. "Я уверен: все, что с нами происходит, кому-то известно. Шесть лет назад, в день, когда мне сделали томографию и обнаружили рак легких, я ехал в машине – и начался такой буран, ужас!" – ранее рассказал в интервью Беляев.

Телеведущий отметил, что не делал тайны из своего диагноза. Когда он посетил Онкологический центр Блохина, его там все узнавали. "Это большущий комплекс с огромным количеством мигрирующих туда-сюда людей. Меня узнавали. Приходилось общаться и в лифтах, и в коридорах, всем улыбаться. В ответ, кстати, я тоже видел улыбки, и атмосфера там была совсем иной, чем я себе представлял", – отметил ведущий.