Счастливый Шепелев показал замену Фриске

Несколько недель назад Дмитрий Шепелев признался поклонникам, что пытается построить отношения с новой женщиной. С тех пор СМИ не перестают гадать, кто стал возлюбленной телеведущего.
Многие поклонники предположили, что журналист испытывает теплые чувства к дизайнеру Екатериной Тулуповой. И теперь эта информация получила официальное подтверждение.
На фотографиях, опубликованных телеграм-каналом "Светские хроники", Дмитрий Шепелев прогуливается по улицам американского города в компании дизайнера. Телеведущий держит спутницу за руку и выглядит счастливым.
Напомним, супруга журналиста, певица Жанна Фриске, скончалась 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона. Известно, что телеведущий старается уделять все свободное от работы время наследнику.
В личном микроблоге журналист даже пожаловался, что уход за ребенком отнимает у него много сил. "Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине, – с завистью", – рассказал Дмитрий Шепелев своим подписчикам.
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