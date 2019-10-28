"Дмитрий, там собачки писают": Шепелев завалился ничком на глазах у прохожих

Сегодня, 28 октября, шоумен хотел исследовать замок Нойшванштайн, который находится в Баварии. Дворец возвели по приказу короля Людвига II на вершине скалы несколько веков назад. Чтобы добраться до строения, Дмитрию Шепелеву пришлось долго идти пешком в гору.
Свое восхождение шоумен записал на видео и опубликовал в "Инстаграм". "Сказка близко! 50 минут и я в раю!" – говорит Дмитрий Шепеляв в начале записи.
После следует нарезка кадров, из который следует, что дорогу телеведущий осилил не сразу. На половине пути он выдохся, прислонился к огромному пню перевести дух, а после вообще завалился ничком в кучу осенней листвы на глазах у прохожих.
"И это только полпути, а вы знаете, у Максима с Аллой ненамного меньше, знаете. Стоило ли вообще идти", – рассуждал Шепелев смотря на стоящий вдалеке замок.
В итоге Дмитрий добрался до строения, однако внутрь так и не попал – его закрыли на ремонт. На обратном пути Шепелев пытался предупредить встречных туристов о том, что достопримечательность закрыта для посещения, но те не говорили по-русски.
Между тем подписчики Дмитрия Шепелева, ознакомившись с видео, пришли к выводу, что тот поступил опрометчиво, упав в листву. "Дмитрий там собачки писают.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий , берегите себя😂", "Так можно и у нас валяться!было бы желание!", "Дмитрий, вы кажется перебрали нефильтрованного😂", "Набурбонился?..", "Устали совсем или таким образом заземляетесь?😂", "Клещика там в листочках не подцепите)))", "Хоспаде, думала и правда помер🤣", "Ничего себе каникулы! От бы мне таких каникул!" – писали фанаты Дмитрия Шепелева в комментариях.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто начал срчн на ыоруме?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Париж признан самым красивым городом мира. Нью Йорк на втором месте.