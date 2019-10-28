"Дмитрий, там собачки писают": Шепелев завалился ничком на глазах у прохожих

Телеведущий отправился в отпуск за рубеж. Дмитрий Шепеляв показал, как нелегко ему пришлось при осмотре достопримечательностей.

Сегодня, 28 октября, шоумен хотел исследовать замок Нойшванштайн, который находится в Баварии. Дворец возвели по приказу короля Людвига II на вершине скалы несколько веков назад. Чтобы добраться до строения, Дмитрию Шепелеву пришлось долго идти пешком в гору.

Свое восхождение шоумен записал на видео и опубликовал в "Инстаграм". "Сказка близко! 50 минут и я в раю!" – говорит Дмитрий Шепеляв в начале записи.

После следует нарезка кадров, из который следует, что дорогу телеведущий осилил не сразу. На половине пути он выдохся, прислонился к огромному пню перевести дух, а после вообще завалился ничком в кучу осенней листвы на глазах у прохожих.

"И это только полпути, а вы знаете, у Максима с Аллой ненамного меньше, знаете. Стоило ли вообще идти", – рассуждал Шепелев смотря на стоящий вдалеке замок.

В итоге Дмитрий добрался до строения, однако внутрь так и не попал – его закрыли на ремонт. На обратном пути Шепелев пытался предупредить встречных туристов о том, что достопримечательность закрыта для посещения, но те не говорили по-русски.

Между тем подписчики Дмитрия Шепелева, ознакомившись с видео, пришли к выводу, что тот поступил опрометчиво, упав в листву. "Дмитрий там собачки писают.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий , берегите себя😂", "Так можно и у нас валяться!было бы желание!", "Дмитрий, вы кажется перебрали нефильтрованного😂", "Набурбонился?..", "Устали совсем или таким образом заземляетесь?😂", "Клещика там в листочках не подцепите)))", "Хоспаде, думала и правда помер🤣", "Ничего себе каникулы! От бы мне таких каникул!" – писали фанаты Дмитрия Шепелева в комментариях.