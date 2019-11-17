Владимир Машков рассказал о конфузе при встрече с Табаковым

Актер стал гостем шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. В эфире Владимир Машков поделился забавным случаем из прошлого.

Артист признался, что его не хотели брать на курс, и он поступил в театральное училище по недобору мальчиков. Профессии он обучался на протяжении восьми с половиной лет. Причина в том, что звезду не раз выгоняли из учебных заведений из-за буйного нрава. Так, Владимира Машкова исключили из школы студии МХАТ за драку.

Изгнанный актер не пал духом, а стал работать в производственных мастерских МХТ имени А. П. Чехова, где делал декорации. При этом он не терял надежду снова поступить в театральный вуз. Однажды он осмелился лично обратиться к народному артисту СССР и режиссеру Олегу Табакову с просьбой взять его на курс.

Однако при встрече произошел конфуз. По словам Владимира Машкова, как-то раз его попросили доставить банку с серной кислотой из филиала в основной театр. "И я весь такой в робе МХТ шел с этой банкой, на которой череп и кости, и вдруг выходит Олег Павлович. Я говорю: "Здравствуйте, Олег Павлович. Вы меня возьмете?" – поделился артист.

Посмотрев на баночку с серной кислотой, Олег Табаков ответил Владимиру Машкову, что все будет зависеть от того, как тот себя покажет на приемных экзаменах. "Я говорю: "Конечно! Понял, понял". А потом я понял, что у меня было в руках. В общем, слава богу, все произошло, и он меня взял", – заключил актер.