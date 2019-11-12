Обезумевший от злости Алексей Панин приковал к батарее родную дочь

Его очередная выходка буквально повергла всех в шок. в Сети появилось видео, как актер приковал к батарее 12-летнюю дочь.
Артиста разозлил беспорядок, который устроила его наследница. Он схватил ее за руку и начал водить по квартире, тыкая пальцем в разбросанные вещи. При этом он гневно кричал.
Напуганная девочка в это время рыдала навзрыд. Но взбешенный отец не обращал никакого внимания на ее слезы.
После этого он подтащил дочь к батарее, взял ремень и привязал ее. Тем временем, пользователи Сети отмечают, что актер не стал туго затягивать его. Поэтому малышка могла спокойно выпутаться.
Многие считают, что этот ролик всего лишь постановка. Ведь весь процесс снимал оператор. Разве он не помог бы бедному ребенку, если бы все это было правдой?
Тем временем, на этот счет высказался сам Панин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Он утверждает, что будет чувствовать себя идиотом, если начнет серьезно что-то объяснять.
"Мне, как взрослому человеку, смешно разговаривать на эту тему. Пожалуйста, не мучайте меня", – отмахнулся Алексей.
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Петров или Козловский?
Мама говорит что я уродина
Переспала за деньги