Воющего Алексея Панина увезли в психушку

Алексей Панин был женат официально один раз. Скандально известный актер признался, что очень любил супругу, и даже попал в психиатрическую клинику с нервным срывом.

Алексей Панин и Людмила Григорьева поженились в 2013 году. Брак продлился чуть больше года. После расставания бывшие супруги не общались, но недавно артист обнаружил страницу экс-жены в соцсети "Инстаграм". По всей видимости, это заставило его поделиться с поклонниками воспоминаниями.

"Первые время я пытался искать ее, но она оборвала все общение не только со мной но и со всем своим окружением включая лучших подруг и друзей (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Страшно даже вспоминать как я жил в те годы и что со мной происходило. Хотя это трудно было назвать жизнью. Череда бесконечных дней и ночей слившихся в одну сплошную черноту. Иногда я открывал глаза и понимал что лежу под кроватью и вою. Вою и зову Люсю. Примерно в один из таких дней меня отвезли в психушку", – рассказал Панин и опубликовал несколько их общих фотографий.

Алексей признался, что перенес сильнейший "психический" срыв. По словам артиста, тогда он потерял все, и сейчас к бывшей жене ничего не испытывает. "Жизнь очень интересная штуковина. Еще совсем недавно я готов был умереть и пожертвовать ради этой женщины всем и всеми, (мне даже сому себе сейчас сложно признаться на что я мог пойти) а сейчас смотрю на нее как на чужого человека. Я не испытываю не любви не ненависти, просто смотрю и..... 🤷‍♂️ Ничего. Пустота. Хотя в моем паспорте до сих пор стоит штамп о регистрации брака", – сообщил Алексей Панин.

Добавим, что Григорьева теперь живет в Америке, где профессионально занимается визажем и снимается в качестве модели. Людмила тщательно следит за собой, поэтому может похвастаться чрезвычайно стройной и подтянутой фигурой.