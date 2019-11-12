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"Худший журналист всех времен и народов": Разин вылил ведро помоев на Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно обрушился с критикой на телеведущую Ксению Собчак. По мнению музыкального менеджера, журналистка позорит профессию.

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В личном "Инстаграм" Разин весьма жестко раскритиковал методы работы Собчак. Продюсер усомнился в компетентности Ксении.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

"Считаю самой безбашенной, самой провокационной особой в современной журналистике Ксению Собчак. У таких прекрасных родителей родилась такая сумасшедшая девчонка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – с недоумением отметил основатель коллектива "Ласковый май".

Разин подчеркнул, что имеет достаточно компетенций, чтобы оценивать работу Собчак. Что именно вызвало поток негатива к Ксении, Андрей не уточнил.

"Как член Союза журналистов Республики Беларусь и России, как член Союза писателей Республики Беларусь, считаю, что подобные журналистские подходы, которые применяет Ксения, просто недопустимы. Будучи редактором газеты "Ласковый май" с тиражом 1.100.000 экземпляров, которая входила в пятерку самых крупных газет Советского Союза, со всей ответственностью заявляю, что она действительно худший журналист всех времен и народов.🤦‍♂️👎", – вылил он ведро помоев на теледиву.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Отметим, что Ксения Собчак является одним из самых популярных и цитируемых журналистов России. Теледива начала  карьеру на скандальном шоу "Дом-2", теперь она выпускает собственное шоу на "Ютуб" "Осторожно, Собчак!". В рамках собственного проекта журналистка смогла взять интервью у известных режиссеров – Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Кроме того, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой создала документальный фильм о трагедии в Беслане в 2004 году. К слову, некоторые выпуски программы Ксении Собчак обыватели раскритиковали, например, интервью с балериной Анастасией Волочковой многие назвали неудачным, так как журналистка открыто издевалась над танцовщицей.

12 ноября 2019, 16:04
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Разин-прохиндей и аферист!Как затычка в любой бочке!
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