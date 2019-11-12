"Худший журналист всех времен и народов": Разин вылил ведро помоев на Собчак

В личном "Инстаграм" Разин весьма жестко раскритиковал методы работы Собчак. Продюсер усомнился в компетентности Ксении.
"Считаю самой безбашенной, самой провокационной особой в современной журналистике Ксению Собчак. У таких прекрасных родителей родилась такая сумасшедшая девчонка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – с недоумением отметил основатель коллектива "Ласковый май".
Разин подчеркнул, что имеет достаточно компетенций, чтобы оценивать работу Собчак. Что именно вызвало поток негатива к Ксении, Андрей не уточнил.
"Как член Союза журналистов Республики Беларусь и России, как член Союза писателей Республики Беларусь, считаю, что подобные журналистские подходы, которые применяет Ксения, просто недопустимы. Будучи редактором газеты "Ласковый май" с тиражом 1.100.000 экземпляров, которая входила в пятерку самых крупных газет Советского Союза, со всей ответственностью заявляю, что она действительно худший журналист всех времен и народов.🤦♂️👎", – вылил он ведро помоев на теледиву.
Отметим, что Ксения Собчак является одним из самых популярных и цитируемых журналистов России. Теледива начала карьеру на скандальном шоу "Дом-2", теперь она выпускает собственное шоу на "Ютуб" "Осторожно, Собчак!". В рамках собственного проекта журналистка смогла взять интервью у известных режиссеров – Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Кроме того, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой создала документальный фильм о трагедии в Беслане в 2004 году. К слову, некоторые выпуски программы Ксении Собчак обыватели раскритиковали, например, интервью с балериной Анастасией Волочковой многие назвали неудачным, так как журналистка открыто издевалась над танцовщицей.
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