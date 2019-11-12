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Шоу-бизнес

Распоясавшемуся Галкину дали смачного пинка

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно Максим Галкин раскритиковал цензуру, охватившую современное телевидение. Это подняло волну слухов и сплетен. В итоге комедианту дали смачного пинка, обрушившись на него критикой.
прочитано 796 раз

Знаменитый блогер Сергей Колясников, более известный как Zerguliо, сравнил медиаперсону с Шариковым из произведения Булгакова "Собачье сердце". Мужчина отметил, что Галкину не стоило лезть в политику и раздавать глобальные советы.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Максима Галкина душит цензура. Максим Галкин говорит, что хочет, где хочет, но в заду зудит жажда свободы. Еще Максим прекрасно разбирается в геополитике и психологии, Путин для него – открытая книга. На тему этого потока сознания многое можно сказать Максиму, но все уже давно сказано", – цитирует Колясникова телеканал "Царьград".

Блогер привел выдержку из книги. Молодой человек сравнил юмориста с персонажем Булгакова.

По его мнению, этот фрагмент полностью описывает поведение Галкина в медиапространстве: "Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить…" 

В конце он подчеркнул, что работникам культурной сферы надо полноценно заниматься своим делом и не лезть в другие области. По словам Сергея, в ином случае выйдет комичная и в то же время печальная ситуация. "Как только все эти лицедеи пытаются играть в политику, получается, как с Ахеджаковой – смешно и жалко", – подытожил блогер.

Автор: 12 ноября 2019, 13:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодец, Максим, БРАВО!!! Хоть кто-то написал правду о всей этой вакханалии! Еще раз БРАВО!!! Народ в шоке от этих дармоедов, прихлебателей, пора их всех гнать в шею!!! МОЛОДЕЦ, МАКСИМКА!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Похлеще их бы еще!!!
Гость
Ответить
Был когда то Галкин, а стал Пугалченок! И не мудрено, жить со старой. дементной бабкой Алкой-пугалкой, нелегко!
Гость
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Галкина, давно, пора поставить на место!!.. Проверьте налоговую декларацию! Занял весь первый канал и возомнил, что он ЦАРЬ? Спустись с небес на Землю, Галкин!! Надоел!!
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