Рудковскую довели до исступления угрозы сыну

Знаменитость поделилась "пророчествами" хейтерши, опубликовав скриншот ее послания в "Инстаграме". "Ты хотела мне отомстить полицией? У меня муж мент, живу я в Сочи, избрана стать святой. Сын твой умрет 29 декабря", – написала сумасшедшая злопыхательница Яне Рудковской. Она даже описала трагедию, попытавшись сделать звезде как можно больнее.
При этом в своем сообщении пользовательница соцсети всячески оскорбляла супругу фигуриста Евгения Плющенко. "Муж тебя бросит, найдет другую, так сделает Бог, все деньги со счетом Бог обнулит. Давай, пока, самая уродливая женщина России", – излила ненависть на Яну Рудковскую подписчица.
Продюсер пришла в исступление от подобных послания. "А сейчас снова… А ведь такие люди есть среди нас!!! И они никак не наказаны пока!!! А вы говорите и пишете, без комментариев… и таких сообщений нотариусы заверяли в месяц больше 100! Новые угрозы пошли", – пожаловалась Яна Рудковская.
Как писали "Дни.ру", из-за угроз знаменитость была вынуждена обратиться в полицию. Причем, их получила не только она, но и ее муж, и даже шестилетний сын Александр (более известный под прозвищем Гном Гномыч). По словам Яны Рудковской, угрозы в адрес ребенка, в которых говорилось про убийство, напугали звездных родителей.
В Сети неоднозначно отнеслись к этим данным. Одни поддержали продюсера, другие заподозрили провокацию. По их мнению, шумиха могла возникнуть ради пиара реалити-шоу Яны Рудковской "ЯнаСупер".
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