Лолита ушла в отрыв после расставания с мужем

Виновник торжества устроил вечеринку для самых близких. Среди приглашенных была Лолита Милявская, которая переживает тяжелый период – развод с супругом, инструктором по сквошу Дмитрием Ивановым.
Певица разместила в своем "Инстаграм" ролик, на котором демонстрирует, как веселится с коллегами по творческому цеху. Судя по всему, звезда решила уйти в отрыв и забыть о неприятностях в личной жизни.
Поделилась кадрами с торжества и телеведущая Лера Кудрявцева. Поздравить именинника пришли и другие знаменитости. Иосиф Пригожин, Николай Басков, Анна Семенович и виджей телеканала МУЗ-ТВ Андрей Разыграев. Лера Кудрявцева отметила, что получила невероятный заряд положительных эмоций, увидевшись с близкими друзьями.
Напомним, брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова продлился девять лет. Говорят, мужчина уже успел обзавестись новой возлюбленной – владелицей салона красоты. Певица же нелегко переживает расставание с избранником.
Как писали "Дни.ру", 8 ноября в одном из столичных участков мировых судей прошло заседание по делу о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Мужчина явился, а вот певицы не было, поэтому брак пока не расторгнут. Интересы артистки представлял адвокат Сергей Жорин. На слушании он заявил, что мужчина специально женился на знаменитости, чтобы получить израильский паспорт. А когда добился желаемого, подал на развод.
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