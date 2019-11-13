Елена Маликова знатно осадила дочь после возмутительной выходки

Стефания Маликова получила нагоняй от матери. Девушка пожаловалась поклонникам на нетактичное поведение фанатов, однако ее саму осадили.

Стефания выразила негодование на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото девушка мило позирует с розочкой и улыбается в объектив, однако большее внимание привлекает текст, сопровождающий публикацию.

Маликова призналась, что из-за учебы практически не остается сил на то, чтобы делиться с подписчиками подробностями личной жизни. Девушка рассказала, что, когда она выполняла домашнее задание в одной из кофеен в центре Москвы, узнавшие ее фанаты повели себя бестактно.

"Сегодня сидела в "Шоколаднице" на Фрунзенской, делала уроки, никому не мешала. Вдруг максимально близко к моему столику подходят две девочки и кричат: "Это Маликова!" Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно. Мы тоже часто видим с подругами кого-то, кто вызывает у нас бурные эмоции, но не оглашаем фамилии так развязно и фамильярно. Есть ли у вас чувство такта, девочки из "Шоколадницы"?" – написала Стефания.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни упрекнули дочь певца в том, что она сама поступила некорректно, высказавшись о ситуации, другие поддержали юную красавицу. Точки над i расставила Елена Маликова, возмущенная выходкой дочери.

"На твоего папу такая реакция уже 30 лет. Каждый день. Но никогда он не фыркнул ни на одного человека. Лишь добрая улыбка и приветствие. Учись, Стешенька! И еще: хорошо, что узнают. Хуже, когда перестанут", – отметила жена артиста.

Стефания не отреагировала на комментарий матери. А вот пользователи социальной сети поддержали Елену Маликову.

