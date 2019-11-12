Страдающий от расстройства Панин калечит психику собственным детям

Сегодня, 12 ноября, в Сети появилось видео, на котором Алексей Панин приковывает к батарее 12-летнюю дочь. Ролик стал резонансным. Хотя запись и кажется постановочной, поведение артиста осудили.
По словам психиатра-нарколога Алексея Казанцева, у Алексея Панина на фоне употребления различных психоактивных веществ наблюдается расстройство личности. От актера можно ожидать чего угодно. Скорее всего, пострадал головной мозг и эти изменения необратимы.
"Обычно болячки передаются от отца к дочери, от матери к сыну, к сожалению. У нее (у дочери Панина – Прим.ред.), насколько я помню наследственность отягощена по той и по другой линии, мать у психиатра наблюдалась, как минимум, у отца соответственно эти постоянные употребления. Он, конечно, сейчас борется за внешний вид с помощью косметологов, но поведение он свое менять не собирается. Заболевание хроническое, оно с ним на всю оставшуюся жизнь", – отмечает доктор.
Психиатр обратил на внимание на публикацию в инстаграм-аккаунте Алексея Панина. На выставленном фото артист запечатлен с детьми. Знаменитость пьет пиво. Алексей Казанцев отметил, что, употребляя спиртное в присутствии детей, Панин формирует у них лояльное отношение к алкоголю, а это может привести к проблемам в будущем. Артист калечит психику собственным отпрыскам.
"У девочки может быть два варианта – может быть супруг полная копия отца, как это довольно часто происходит, либо же у нее возникнут такие же проблемы в какой-то определенный период времени", – резюмировал психиатр-нарколог в беседе с Life.ru.
У Алексея Панина – три дочери. Одна от гражданского брака с актрисой Юлией Юдинцевой, вторая – от сожительства с гинекологом Татьяной Савиной, третья – от некой Ольги Маруженко.
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