Выпившая Бондарчук натянула презерватив на бутылку

50-летняя светская львица показала поклонникам лайфхак. Светлана Бондарчук необычным способом закупорила бутылку шампанского.

В личном "Инстаграм" звезда опубликовала видео, на котором пьет игристый напиток. Светлана сидит за столом с бокалом и, судя по всему, уже успела опьянеть.

"Ааа, нас снимают. А мы пьем шампанское", – сказала бывшая жена Федора Бондарчука.

После светская львица продемонстрировала на камеру что-то размером меньше ладони в серебристой упаковке. Как оказалось, Светлане дали на пробу презерватив для бутылки.

Бондарчук не сразу смогла натянуть латексное изделие на горлышко, поэтому сделала вывод, что это должен делать мужчина. "Теперь газики сохранятся", – резюмировала светская львица, справившись с задачей.

Видео знаменитости большинству подписчиков Светланы Бондарчук понравилось. Многие даже не знали о существовании такого приспособления, были и те, к слову, кто поделился другими эффективными способами закупорки газированных напитков.

"Это презерватив, для бутылки😂 даааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня" – лозунг для игристых.)))", "Надо не оставлять напиток, пейте уже до конца", "Главное ,что бы вас не затянуло. Алкоголизм женский практически не лечится", "Чтобы газированные напитки не выветривались нужно в открытую бутылку засунуть чайную ложку. Вроде бы горлышко открытое остается, а газы из напитка не уходят. Причем много дней. 🤷‍♀️Секрет подсказал знакомый физик. 🍾🥂", – писали поклонники Светланы Бондарчук.