Водонаева жестко прошлась по Лолите и ее мужу-альфонсу

По словам Водонаевой, если мужчина женится на более успешной женщине, то невозможно избежать его сравнения с альфонсом. Алена знает много представителей сильного пола, которые интересуются только богатыми дамами.
"Я встречалась с такими господами и видела, как они ведут под венец моих подруг. Главное, что я вынесла из этих отношений – распознать альфонса несложно. И если женщина идет с ним в ЗАГС, значит, готова закрыть глаза на то, что женихом движут меркантильные чувства", – рассудила Алена Водонаева.
Экс-участница шоу "Дом-2" вступилась за Лолиту Милявскую. Знаменитость отметила, что в сети таких "специалистов" попадают даже обеспеченные 30-летние красавицы, которых обвести вокруг пальца не так уж и просто.
По словам телеведущей, со временем женщин начинает раздражать роль кормильца семьи. И, каким бы искусным подхалимом и любовником ни был альфонс, дамы все равно тоскуют по сильному и независимому человеку рядом, им нужна настоящая опора.
"Остается вопрос: неужели, чтобы понять это, Лолите понадобилось столько лет?" – цитирует Алену Водонаеву Пятый канал со ссылкой на 7Дней.ru.
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Петров или Козловский?
Мама говорит что я уродина
Переспала за деньги