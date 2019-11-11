Новый брак и рождение ребенка: стало известно о грандиозных переменах в жизни Милявской

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Понедельник 11 ноября
Лента новостей
21:49
Медведи держат в страхе жителей Коми
21:41
Не будет страны: Зеленский решил добить полуживую Украину
21:21
В Петербурге два человека попали под колеса автобуса
21:11
Лишили авто: житель Ижевска поплатился за долги
20:39
В Кузбассе мужчина угнал трактор и задавил отца
19:49
В Подмосковье школьник сломал нос учительнице
19:12
Воспитательница утонула в бассейне детсада в Уфе
19:09
"Я думала, вы против насилия!": жена Тарасова получила под дых
18:45
Есть пострадавшие: на севере Петербурга прогремел взрыв
18:26
Специалисты назвали смертельную дозу водки
18:21
Щедрый Лукашенко ублажил роскошную Пугачеву
18:14
"Никогда не поздно!": найден способ продлить жизнь после сердечного приступа
17:58
WhatsApp массово блокирует пользователей
17:51
70-летний Грачевский высказался после слухов о беременности молодой жены
17:43
Один озолотил, другой обобрал: Волочкова о главных мужчинах своей жизни
17:15
Расчленивший студентку профессор устроил истерику в зале суда
17:09
Шнуров спровоцировал травлю участницы шоу "Голос"
16:40
Попал в реанимацию: под Москвой иномарка сбила мужчину
16:29
Самый эффективный способ исполнения желания в 2020 году
16:17
Зимний макияж: советы стилиста
16:17
Житель Забайкалья зарезал двух женщин и ранил маленького ребенка
16:00
"Перестаньте меня судить": Волочкова взяла пример с Пугачевой
15:58
"Я решила, что покончу с собой": пронзительная исповедь матери Хворостовского
15:48
Дочь раскрыла страшные подробности о раке у Задорнова
15:46
Знаменитый режиссер умер в возрасте 59 лет
15:32
"Марис Лиепа. С любовью": премьера на сцене Кремлевского дворца
15:26
На станции "Таганская" московского метро человек упал на рельсы
15:18
Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость
14:59
Разбуди внутреннего джедая и нанеси удар по налету с Oral-B
14:54
Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки (видео)
14:36
Россиянам предрекли взлет цен на сотовую связь
14:30
Concord Orchestra: Властелин Тьмы уже совсем близко
14:27
Конфискация имущества: трусливого Порошенко довели до паники
14:17
Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса
14:15
Не рак: чем на самом деле больна Анастасия Заворотнюк
14:14
"Недели молчания": Майли Сайрус пережила серьезное потрясение
14:14
"Когда жена дала сдачи": знаменитый рэпер получил тяжелую травму
13:52
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
13:37
"Не хотел бы говорить": старый гей откровенно о провале Медведевой
13:22
Массовые протесты в Минске: Лукашенко посоветовали спасаться бегством
13:09
Бомжует под забором: Светлана Дружинина вышвырнула внука без копейки на улицу
13:06
Первый работающий кот появился в России
13:05
Кудрявцевой раскрыли интимный секрет известного артиста
13:04
"Перевернул всю мою жизнь": Цымбалюк-Романовская шокировала признанием о Джигарханяне
12:57
Аналитики обратили внимание на растущие в России цены на авто
12:48
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Николая Носкова
12:44
Классный жеребец: возбужденный Джигурда бросился на Волочкову
12:44
"Может даже в "огоньках" сниматься": врач о состоянии пережившей рак Заворотнюк
12:40
"Время не щадит": Пугачева провела веселый вечер с двумя мужчинами
12:33
В Киеве объявили о начале импичмента Зеленского
12:19
Соловьев вышел из себя после жуткого убийства
12:14
Трясущую грудью Семенович "облизали" с ног до головы (видео)
11:57
"Чудовище": Бледанс откровенно о муже Заворотнюк
11:56
Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве
11:49
Жизнь Маркл под угрозой из-за второго ребенка
11:43
Предательство? Зеленскому вонзили нож в спину перед встречей с Путиным
11:42
В Химках безработного австрийца обвинили в изнасиловании школьницы
11:34
Попала под раздачу: Собчак ответит за танец в монашеской рясе
11:33
"Вакханалия!": в 72-летнюю Преснякову плюнули за зажигательные танцы под иконами
11:20
Вскрылись скандальные подробности давления Трампа на Зеленского
11:12
"Группа отморозков": Асмус грозит кровавая расправа
11:05
В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна
10:53
Тяжелобольной Максим Фадеев рискует жизнью
10:44
"Очень странно было": новый участник "Плана Б" поверг Бузову в шок
10:35
Трамп признал разговор с Зеленским ловушкой для дураков
10:09
"Серьезный диагноз": дочери Польны и Клявера вынесли приговор
10:02
В парламенте Германии признали Крым частью России
09:56
Стало известно о свадьбе в семье Марии Шукшиной
09:46
"Роется в грязном белье": Лопырева взорвалась от грязных нападок Малахова
09:43
Как избавиться от долгов за услуги ЖКХ
09:17
"Все закончилось": отец Фриске выступил с важным заявлением
09:12
"Мы не рабы": Галкина заставили пожалеть после скандальной выходки
08:32
"Перешагнул планку": Ефремова обвинили в алкоголизме
08:23
Жесткая реакция близких на сообщение Разина о состоянии Заворотнюк
08:21
"Подшерсток только не спали": Бузову сравнили с собакой
06:45
Причастен к массовым убийствам: положение забитого Порошенко резко ухудшилось
06:34
"Сама в шоке": Самбурская предстала в неожиданном образе
04:22
"Прирожденный педагог": дочь Галкина очаровала рассуждениями о русском языке (видео)
02:19
Соблазнительная модель покорила сердца миллионов
00:06
"Сомнительное удовольствие": Бочкарева рассказала о мужчине мечты
22:31
Гузеева сильно поправилась после трагедии
20:14
Цымбалюк-Романовская томится в ожидании подтверждения отцовства Шаляпина
18:01
Бессовестный Зеленский нагло обманул украинцев
17:28
"Меня трясет": Рынска рассказала о "чудовищном" предательстве Малашенко
16:51
Изуродованную Ладу Дэнс приравняли к Людмиле Гурченко
16:31
"Жалко смотреть": устроившей истерику Асмус крепко вмазали
15:33
"Скоро будет пополнение": невестка Орбакайте поделилась радостной новостью
15:04
"Не верю!": успевшая смириться с одиночеством Задорожная выходит замуж
14:50
"У нас кризис": Рудковская раскрыла правду об отношениях с Плющенко
14:05
Дофлиртовалась: Тарзан приревновал Королеву к Зеленскому
13:55
Странное поведение Лукашенко вызвало вопросы
13:25
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
12:56
Ведущую "Дома-2" госпитализировали в тяжелом состоянии
12:37
"Легких родов!": Милявская обратилась к любовнице мужа
11:51
"Я не грустная": Брежнева оправдалась после слухов о разладе с мужем
11:23
"Страшная какая": новое фото Пугачевой разнесли в пух и прах
10:49
Ревновала к дочерям: всплыли новые детали отношений красотки из Петербурга и ее убийцы
10:42
74-летний Якубович прервал молчание после известия об операции
10:06
"Мы все молимся": Разин сообщил сенсационные подробности о состоянии Заворотнюк
09:42
Умер известный клубный промоутер Паша "Фейсконтроль"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зимний макияж: советы стилиста
"Увел Богомолов": оставшийся без мужского органа Шура о связи с Собчак
Выполняла все капризы: Милявская содержала любовницу мужа в попытке сохранить брак
Руки – в реку, голову – себе: преподаватель из Петербурга расчленил красавицу-студентку
"Чувствую уходящее время": Садальский взмолился о работе
Изменившееся тело Хоркиной заставило россиян подавиться от зависти
Шоу-бизнес

Новый брак и рождение ребенка: стало известно о грандиозных переменах в жизни Милявской

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Бракоразводный процесс 55-летней певицы и ее 44-летнего супруга Дмитрия в самом разгаре. Лолита, не стесняясь в выражениях, называет некогда любимого человека альфонсом и лгуном просит признать брак фиктивным. Тот сетует на невозможность иметь совместных детей и часто бывать вместе из-за работы.
прочитано 549 раз

Так или иначе, развод дается Лолите очень тяжело. Она заметно исхудала и не скрывает, что глубоко оскорблена двуличием законного супруга, который завел любовницу за ее спиной.

ПО ТЕМЕ

"Легких родов!": Милявская обратилась к любовнице мужа

Выполняла все капризы: Милявская содержала любовницу мужа в попытке сохранить брак

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Астропсихолог Ирина Фалькао уверена, что кризис в семейной жизни Милявской назревал давно: в последние годы супруги заметно отдалились друг от друга, а Дмитрий в поисках нового смысла жизни даже оказался в религиозной секте.

"Было видно, что в глазах Лолиты пропал тот самый огонек, веселая безуминка, за которые мы ее так любим, – говорит Фалькао. – Рядом с Дмитрием она превратилась в обычную домохозяйку, которая варит варенье на кухне. И хотя на душе у нее сейчас тяжело, расставание с Дмитрием позволит ей выйти на новый виток в творчестве и личной жизни. В 2020 году есть очень большая вероятность появления нового мужчины, новой любви и даже создания новой семьи".

Наступающий год внесет в жизнь Лолиты заметное оживление, она начнет испытывать давно забытые чувства и страсти, к ней вернется ее привычные веселость и легкость. Вообще весь 2020 год пройдет для Милявской под знаком радости и развлечений, она будет невероятно продуктивна в творчестве и, возможно, найдет себя в новом амплуа. Не исключено, что ей в голову придет написать книгу или сценарий для художественного фильма. Это принесет хорошие доходы и признание публики. Лолита будет буквально купаться в страстях, наслаждаться собой и каждым прожитым днем. Также есть большая вероятность создания новой семьи и даже рождения ребенка. Если Лолита решится на это, для нее все сложится наилучшим образом, как говорят, на пути к счастью будет гореть "зеленый свет".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Единственное, чего стоит опасаться певице – излишеств в еде и алкоголе. Поскольку она от природы довольно зависимый человек, желание "заесть" или "запить" стресс у нее проявляется довольно часто. Чувству меры поможет полное погружение в работу и новую любовь. Певица может быть абсолютно счастлива только тогда, когда у нее есть интересные творческие проекты и близкий человек, который окружает заботой и лаской. Также следует остерегаться нечестных людей, которые могут пользоваться известностью певицы в корыстных интересах. Но в целом 2020 год окажется для Лолиты Милявской более продуктивным и радостным, чем нынешний. 

11 ноября 2019, 21:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Возмечтала старая жаба царевной стать...
1

Популярные темы форума

Политика

Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость
Конфискация имущества: трусливого Порошенко довели до паники
Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса
Массовые протесты в Минске: Лукашенко посоветовали спасаться бегством

Шоу-бизнес

"Хапуги": родных Фриске смешали с грязью после откровений у Кудрявцевой
Отъевшаяся Кардашьян потерпела фиаско
Новый брак и рождение ребенка: стало известно о грандиозных переменах в жизни Милявской
Шепелев и его новая возлюбленная готовятся к свадьбе

Проишествия

Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки (видео)
Ревновала к дочерям: всплыли новые детали отношений красотки из Петербурга и ее убийцы
Руки – в реку, голову – себе: преподаватель из Петербурга расчленил красавицу-студентку
Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Шоу-бизнес

"Все закончилось": отец Фриске выступил с важным заявлением

Родитель певицы рассказал о неожиданной помощи
Шоу-бизнес

Шнуров спровоцировал травлю участницы шоу "Голос"

Исполнитель поставил под удар юную артистку
Шоу-бизнес

"Перестаньте меня судить": Волочкова взяла пример с Пугачевой

Балерина боготворит Примадонну
Шоу-бизнес

Дочь раскрыла страшные подробности о раке у Задорнова

Женщина появилась на телешоу

Гороскоп

Совет на выходные
Финансовый гороскоп на 2020 год
Гороскоп на неделю
Гороскоп здоровья на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Пьяный Емельяненко приставал к людям на улице
Акинфеев повторил трюк с ногой на матче этапа Лиги Европы
Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг

Регионы

Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru