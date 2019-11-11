Новый брак и рождение ребенка: стало известно о грандиозных переменах в жизни Милявской

Бракоразводный процесс 55-летней певицы и ее 44-летнего супруга Дмитрия в самом разгаре. Лолита, не стесняясь в выражениях, называет некогда любимого человека альфонсом и лгуном просит признать брак фиктивным. Тот сетует на невозможность иметь совместных детей и часто бывать вместе из-за работы.

Так или иначе, развод дается Лолите очень тяжело. Она заметно исхудала и не скрывает, что глубоко оскорблена двуличием законного супруга, который завел любовницу за ее спиной.

Астропсихолог Ирина Фалькао уверена, что кризис в семейной жизни Милявской назревал давно: в последние годы супруги заметно отдалились друг от друга, а Дмитрий в поисках нового смысла жизни даже оказался в религиозной секте.

"Было видно, что в глазах Лолиты пропал тот самый огонек, веселая безуминка, за которые мы ее так любим, – говорит Фалькао. – Рядом с Дмитрием она превратилась в обычную домохозяйку, которая варит варенье на кухне. И хотя на душе у нее сейчас тяжело, расставание с Дмитрием позволит ей выйти на новый виток в творчестве и личной жизни. В 2020 году есть очень большая вероятность появления нового мужчины, новой любви и даже создания новой семьи".

Наступающий год внесет в жизнь Лолиты заметное оживление, она начнет испытывать давно забытые чувства и страсти, к ней вернется ее привычные веселость и легкость. Вообще весь 2020 год пройдет для Милявской под знаком радости и развлечений, она будет невероятно продуктивна в творчестве и, возможно, найдет себя в новом амплуа. Не исключено, что ей в голову придет написать книгу или сценарий для художественного фильма. Это принесет хорошие доходы и признание публики. Лолита будет буквально купаться в страстях, наслаждаться собой и каждым прожитым днем. Также есть большая вероятность создания новой семьи и даже рождения ребенка. Если Лолита решится на это, для нее все сложится наилучшим образом, как говорят, на пути к счастью будет гореть "зеленый свет".

Единственное, чего стоит опасаться певице – излишеств в еде и алкоголе. Поскольку она от природы довольно зависимый человек, желание "заесть" или "запить" стресс у нее проявляется довольно часто. Чувству меры поможет полное погружение в работу и новую любовь. Певица может быть абсолютно счастлива только тогда, когда у нее есть интересные творческие проекты и близкий человек, который окружает заботой и лаской. Также следует остерегаться нечестных людей, которые могут пользоваться известностью певицы в корыстных интересах. Но в целом 2020 год окажется для Лолиты Милявской более продуктивным и радостным, чем нынешний.