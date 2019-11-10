"Легких родов!": Милявская обратилась к любовнице мужа

В откровенном интервью исполнительница призналась, что испытала облегчение после расставания с Дмитрием Ивановым. По словам Лолиты Милявской, нынешняя возлюбленная больше подходит ее супругу.
Певица также рассказала, что никогда не любила своего мужа настолько, чтобы подарить ему ребенка. Однако артистка выразила надежду, что новая избранница скоро родит Дмитрию первенца.
"У меня сейчас нет ревности, потому что я ей этого мужчину подарила. Пусть они будут счастливы... Они абсолютно равная пара. Я, правда, желаю им исключительной радости и легких родов!", – приводит слова Лолиты Милявской "7Дней".
В беседе с Лерой Кудрявцевой артистка также заявила, что в течение нескольких лет содержала Дмитрия Иванова, его родственников и даже любовницу. Лолита Милявская была вынуждена выполнять все капризы молодой соперницы.
Ранее адвокат исполнительницы Сергей Жорин направил в суд заявление о фиктивном браке. Правозащитник сообщил, что теннисист узаконил отношения с певицей, чтобы получить израильский паспорт. А когда мужчина добился желаемого, то подал на развод.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Что делать с родителями?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Почему здесь развелось множество дебилов? Куда катится народ?
Как пережить кризис в отношениях?
У вас красивое влагалище девушки?