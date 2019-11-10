"Мы все молимся": Разин сообщил сенсационные подробности о состоянии Заворотнюк

В личном микроблоге продюсер группы "Ласковый май" опубликовал видеозапись, сделанную во время выступления знаменитости на телеканале "Россия". Трогательный ролик он сопроводил важным объявлением.
По словам Андрея Разина, худшие опасения врачей не сбылись. Сейчас Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. "К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше", – рассказал своим подписчикам артист.
Музыкальный продюсер добавил, что поклонники и коллеги надеются, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скоро поправится и вновь вернется к работе. "Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", – заключил Андрей Разин.
Ранее певец Шура признался, что сильно переживает за самочувствие Анастасии Заворотнюк. В откровенном интервью исполнитель рассказал, что принимает все тревожные новости о состоянии актрисы близко к сердцу. "Мы много раз работали вместе: каждый день – только вспомню о ней, и слеза прошибает", – цитирует его StarHit.
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