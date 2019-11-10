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"Мы все молимся": Разин сообщил сенсационные подробности о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Россияне не перестают обсуждать состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Новыми подробностями о самочувствии актрисы поделился музыкальный продюсер Андрей Разин.
прочитано 1621 раз

В личном микроблоге продюсер группы "Ласковый май" опубликовал видеозапись, сделанную во время выступления знаменитости на телеканале "Россия". Трогательный ролик он сопроводил важным объявлением.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

По словам Андрея Разина, худшие опасения врачей не сбылись. Сейчас Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. "К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше", – рассказал своим подписчикам артист.

Музыкальный продюсер добавил, что поклонники и коллеги надеются, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скоро поправится и вновь вернется к работе. "Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", – заключил Андрей Разин.

Ранее певец Шура признался, что сильно переживает за самочувствие Анастасии Заворотнюк. В откровенном интервью исполнитель рассказал, что принимает все тревожные новости о состоянии актрисы близко к сердцу. "Мы много раз работали вместе: каждый день – только вспомню о ней, и слеза прошибает", – цитирует его StarHit.

Автор: 10 ноября 2019, 10:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Разин нашел повод напомнить о себе! Мерзкий тип, в каждую бочку затычка!
Гость
Ответить
Ну понятно. Гайморит перешедший в менингит, прошел. А шуму- то былр, шуму. Рак такой не вылечивается. Значит другая болезнь.
Гость
Ответить
Ну понятно. Гайморит перешедший в менингит, прошел. А шуму- то былр, шуму. Рак такой не вылечивается. Значит другая болезнь.
Гость
Ответить
Ну понятно. Гайморит перешедший в менингит, прошел. А шуму- то былр, шуму. Рак такой не вылечивается. Значит другая болезнь.
Гость
Ответить
Ну понятно. Гайморит перешедший в менингит, прошел. А шуму- то былр, шуму. Рак такой не вылечивается. Значит другая болезнь.
Священный СтранникЪ
Ответить
25. И обращу на тебя руку Мою Настенька и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое;
6. и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; "весьма, весьма распложу тебя... и цари произойдут от тебя..."
Священный СтранникЪ
Ответить
Мозг Ленина левое полушарие полностью перестало получать подпитку, все сосуды закоксовались известью, и были похожи на бесполезно болтающиеся ниточки в черепной коробочке. Я, не в коем случаи не хочу сравнивать с Настенькой.
У меня вопрос возник, как сосуды так закупориваются что кислород и кровеснабжение не поступает в мозг от сузившихся сосудов.
Не является ли рак опухоль и забитие сосудов неправильным питанием или образом жизни.
И какова роль PH среды в этом процессе, когда нарушается Кислотно-Щелочной баланс в организмов человеческих индивидуумов.
Зная первопричину болезни, будем знать как правильно лечить.
Болотов не зря советовал пить аккумуляторную кислоту.
Естественно не из аккумулятора а с водой разбавив.
Ленин не знал!
Гость
Ответить
Хорошо. Пусть будет жива здорова
Священный СтранникЪ
Ответить
Настенька теперь, сидит часами на кроватке и смотрит не мигая на розетку..
А что вы хотели 2 или 3 операции..
1

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