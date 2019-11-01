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Кристина Асмус доведена до отчаяния мерзкой выходкой похоронщиков

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Актриса испытала шок, когда узнала, как было использовано ее фото. Кристина Асмус поделилась вопиющим фактом в своем "Инстаграме".
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Жена шоумена Гарика Харламова попал в громкий скандал. В Хэллоуин, 31 октября, на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019", на надгробном камне оказался выгравирован портрет звезды "Интернов".

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Придя в ужас от такой выходки представителей ритуальных услуг, артистка обратилась за помощью к адвокату. Они намерены требовать компенсацию морального ущерба. Компания, которая позволила себе такой жуткий креатив, уже установлена.

Кристина Асмус призналась, что она и ее семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации. "Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются", – поделилась знаменитость.

Теперь Кристина Асмус готовит иск в суд, но надеется разрешить ситуацию в досудебном порядке. В случае своей победы в данном деле деньги звезда пообещала отдать в детский дом.

Пользователи соцсети разделили гнев артистки и посочувствовали ей. "Это просто сюр какой-то… Идиоты!", "Люди уже совсем чокнулись", "Наказать по полной, чтобы неповадно было...", "Жесть конечно... Не переживайте только!", – возмутились фолловеры. При этом нашлись и те, кто предложил Кристине Асмус отнестись к инциденту с долей сарказма. Они отметили, что такое обстоятельство означает то, что актриса будет долго жить.

Автор: 1 ноября 2019, 20:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Асмус поразила женственностью на премии

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