Кристина Асмус доведена до отчаяния мерзкой выходкой похоронщиков

Жена шоумена Гарика Харламова попал в громкий скандал. В Хэллоуин, 31 октября, на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019", на надгробном камне оказался выгравирован портрет звезды "Интернов".
Придя в ужас от такой выходки представителей ритуальных услуг, артистка обратилась за помощью к адвокату. Они намерены требовать компенсацию морального ущерба. Компания, которая позволила себе такой жуткий креатив, уже установлена.
Кристина Асмус призналась, что она и ее семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации. "Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются", – поделилась знаменитость.
Теперь Кристина Асмус готовит иск в суд, но надеется разрешить ситуацию в досудебном порядке. В случае своей победы в данном деле деньги звезда пообещала отдать в детский дом.
Пользователи соцсети разделили гнев артистки и посочувствовали ей. "Это просто сюр какой-то… Идиоты!", "Люди уже совсем чокнулись", "Наказать по полной, чтобы неповадно было...", "Жесть конечно... Не переживайте только!", – возмутились фолловеры. При этом нашлись и те, кто предложил Кристине Асмус отнестись к инциденту с долей сарказма. Они отметили, что такое обстоятельство означает то, что актриса будет долго жить.
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