"Тает, соглашается на все": Асмус о манипулировании Харламовым

Кристина считает Гарика идеальным отцом. По словам Асмус, с появлением ребенка Харламов сильно изменился.
"В Гарике появилось столько нежности, трогательности… Настя – мой козырь в любых спорных вопросах. Гарик сразу тает, соглашается на все", - рассказала жена юмориста.
Кристина Асмус поведала, что именно Гарик Харламов решил не показывать личико Анастасии в соцсетях, пока та не подрастет. Юморист прятал девочку от любопытных глаз первые годы ее жизни.
Сейчас пятилетняя Анастасия Харламова ходит в подготовительный класс, наследница звезд любит танцевать и петь. Комик уверен, что девочка унаследовала актерские задатки. Между тем Кристина Асмус не хочет, чтобы наследница пошла по ее стопам.
"Быть актером очень тяжело эмоционально: в театре я каждую роль пропускаю через себя… У меня отходняк после каждого спектакля часа три. Если Настя мне настойчиво скажет, что без сцены не представляет своей жизни, то я, естественно, ее поддержу, но специально таскать дочку по всевозможным кастингам не буду", – цитирует Кристину Асмус Teleprogramma.pro со ссылкой на Hello!
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