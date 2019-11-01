Джигурду разбил микроинсульт из-за разборок с Малаховым

Актер Никита Джигурда пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам знаменитости, у него случился удар из-за разборок с телеведущим Андреем Малаховым.

Джигурда рассказал, что после серии фейковых новостей, которые порочили честь и достоинство его лично и его семьи, перенес микроинсульт. Никита утверждает, что грязь в СМИ распространяет шоумен Андрей Малахов.

Сейчас артист чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился. Теперь Джигурда готов выйти на ринг и сразиться с обидевшим его телеведущим. Напомним, Андрей младше Никиты на 11 лет.

"Теперь он может дать волю своей молодой силе и удали, законно доказав свою позицию. Я же, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хеллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от нее откажется! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написал Никита Джигурда в личном "Инстаграм".

Интересно, что в своих постах в той же соцсети артист отмечает, что Малахов, прикрываясь маской добра, творит зло, называет телеведущего "извращенцем в белых одеждах". Никита уверен, что его обидчик в скором времени получит, если уже не получил, "кармический бумеранг".

Как оказалось, Никита Джигурда взъелся на Андрея Малахова после выхода в эфир трех серий ток-шоу телеведущего. Выпуски были посвящены артисту и его борьбе за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, заметим, что съемки проходили без участия актера или его представителя.

"Распространили на весь мир ложь и клевету в адрес нашей семьи, а потом их подчиненные оборвали телефоны, приглашая нас дать опровержение и обещая, что Андрей МалахОв извинится и покажет все документы, доказывающие нашу невиновность! Я согласился сниматься бесплатно с условием, что дадут в эфир документальные подтверждения нашей невиновности и правоты!" – рассказал ранее Никита Джигурда.

В итоге, по словам актера, его и его жену Ирину Анисину в студии Андрея Малахова облили помоями. Более того, как утверждает артист, у его супруги, из-за того эпизода случился выкидыш.

"После этого инцидента и поданых нами заявлений в полицию – перед предстоящим судом по нашему с Мариной иску, руководство первого канала приняло решение об увольнении всей команды МалахОва во главе с редактором Натальей Галькович и перевода их на канал "Россия 1", – делился Никита Джигурда.