Мрачную Пугачеву сняли во время отъезда из России

Завтра, 2 ноября, свой юбилейный концерт Алла Пугачева представит в Белоруссии. Примадонна выступит в Минске перед 20 тысячами зрителей. Перед отъездом репортеры подстерегли артистку на вокзале. В Сети появились фото и видео, на которых запечатлена певица. Журналисты обступили ее со всех сторон.
Пугачева нарядилась в лаконичное черное пальто с ворсом, дополнив образ шляпой и темными очками. Примадонна даже ответила на несколько вопросов, однако ее мрачный вид явно не располагал к общению. По всей видимости, Алла Борисовна мысленно уже находилась на сцене.
Известие о выступлении Пугачевой в Белоруссии появилось вскоре после ее юбилейного концерта в Кремлевском дворце. Несмотря на дороговизну билетов (некоторые из них перекупщики продавали за несколько сотен тысяч рублей), в зале был аншлаг. Можно не сомневаться, что и в Минске Примадонну ждет успех.
Кстати, в Белоруссию отправляется и скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Артистка принимает участие в одном из номеров Аллы Пугачевой. Танцовщица эффектно двигается по сцене и, разумеется, делает фирменный шпагат.
"Это Большая честь для меня. Юбилейный концерт Аллы Борисовны – это невероятное драматическое грандиозное представление! Трогательное, яркое! И до слез на душевном надрыве (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
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