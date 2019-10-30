Плюнувшая Пугачева ушла в отрыв

В последнее время Алла Пугачева активизировалась на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Примадонна часто выкладывает фотографии, причем как селфи, так и с друзьями. Так, артистка поделилась новым снимком с дизайнером Валентином Юдашкиным, который не так давно смог побороть онкологическое заболевание до состояния ремиссии.
Материал дополняется
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Кто начал срчн на ыоруме?
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Малышева попала в больницу.