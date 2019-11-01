Всплыли данные о срочной госпитализации Владимира Машкова

Артисты познакомились на съемочной площадке сериала "Налет". Действия картины повествуют о пятерых друзьях, работающих в судебной полиции. Один кончает жизнь самоубийством из-за ложных обвинений, остальные решают добиться справедливости.
"Во время работы над "Налетом" параллельно у меня шли съемки в других проектах. И как-то Владимир Львович спросил, что у меня дальше. Я ответил: "Что-то я так устал, так мне хочется отдохнуть… Все, закончу здесь и поеду куда-нибудь", – вспомнил Шведов в интервью "Вокруг ТВ".
Однако Машков остановил коллегу: "Работать! Пока есть возможность – только работать! Про отдых вообще забудь!" Он и сам придерживался этих принципов, но усердие стоило актеру здоровья. Шведов рассказал, что во время съемок "Движения вверх" артиста экстренно госпитализировали.
"После "Налета" у Владимира Львовича начались съемки в "Движении вверх", и я узнал, что от переутомления его с площадки увезли на скорой. С другой стороны, он прав: в актерской профессии по-другому никак", – заключил Денис.
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