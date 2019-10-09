Самые близкие люди Хворостовского остались без квартиры

Памятник откроется на Новодевичьем кладбище в Москве, рассказал отец Дмитрия Хворостовского Александр Степанович. Он уточнил, на какие средства удалось создать монумент. Оказывается, родителям пришлось продать квартиру.
"Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которою получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать", – рассказал отец золотого баритона.
Разумеется, родители посетят торжественное открытие памятника Хворостовскому. А вот побывать на фестивале, учрежденном в честь артиста и запланированном на 16-26 октября, у его отца не получится – не тот возраст для многокилометровых путешествий. "Флоранс приедет, планирует 23 октября", – отметил Александр Степанович.
Вдова оперного певца Флоранс Илли до сих пор тяжело переживает утрату. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она публикует фотографии покойного мужа и признается ему в любви.
Отметим, что на родине Дмитрия Хворостовского – в Красноярске – памятник уже установлен. Его автором стал заслуженный скульптор России Владимир Усов. По словам Александра Степановича, монумент, который откроют в столице, тоже создан им.
"Скульптуру для памятника в Москве он сделал даже раньше, чем в Красноярске. Нерукотворный памятник Диме – его записи, а сделать рукотворный – позаботились мы", – цитирует отца Хворостовского сайт "Комсомольская правда".
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