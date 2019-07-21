"Сибирская кровушка!": 23-летний сын Хворостовского произвел фурор

В кадре молодой человек позирует на фоне английского учебного заведения. На вручении диплома юноша появился в сером костюме, черном плаще и академической шапочке.
"Мой прекрасный пасынок окончил вуз! Поздравляю, Даниэль! Я так горда тобой! И я уверена, что оба родителя смотрят на тебя и тоже гордятся! Люблю тебя", – подписала фотографии Флоранс Илли-Хворостовская.
В комментариях пользователи поздравили молодого человека. "Это очень приятная новость! Поздравляю!", "От всей души поздравляю Даниэля! Впереди яркая и интересная жизнь. В добрый путь!", "Будь счастлив", – написали они.
Некоторые отметили, что 23-летний Даниэль очень похож на отца: "Какой красивый парень у вас вырос", "Какой красивый! В облике – генетика красивых родителей", "Посмотрите, как парень похож на Дмитрия Хворостовского! Посмотрите на эти глаза!", "На Диму похож! Статный! Сибирская кровушка".
Напомним, оперный певец был женат дважды. Первая супруга Светлана подарила исполнителю дочь Александру и сына Даниэля. Кроме того, Дмитрий Хворостовский удочерил наследницу жены от первого брака – Марию. Вторая супруга Флоранс родила ему сына Максима и дочь Нину.
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