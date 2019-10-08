"Летать в Дубай с толстыми мужиками": Бородина высказалась о незавидной участи эскортниц

Звезда шоу "Дом-2" посоветовала юным девушкам не гнаться за легкими деньгами. Ксения Бородина считает, что за красивой картинкой в "Инстаграм" может скрываться малопривлекательная реальность.

Телеведущая, общаясь с подписчиками в микроблоге, предостерегла 15-летних девушек от возможных ошибок. По словам Ксении Бородиной, сейчас юным особам очень легко сбиться с правильного пути, ведь примером для них зачастую являются "инстадивы" – девушки, которые, не имея богатого папы и хорошей работы, в свои 20 лет умудряются жить роскошно.

И в итоге, насмотревшись на красивые фотографии в соцсетях, девушки тоже стремятся к такому существованию. "Хотят частных бортов, дорогих отелей, сумочек Диор, часы ролики. Это все очень круто, но они не хотят проходить сложный путь, институт, практику на работе, потом добиваться высокой должности с помощью побед и неудач, приобретая хороший опыт", – рассудила Ксения Бородина.

По мнению звезды шоу "Дом-2" такие девушки становятся эскортницами, по сути, проститутками, жизнь которых обеспечивают богатые клиенты. "Думая, что это фото с сумкой в руке, покроет тот стыд и ту боль, которую ей пришлось испытать… Наверно потом спустя время им уже не стыдно и не больно, даже совесть можно купить", – отметила Ксения Бородина.

Телеведущая уверена, что счастливая семья и достойная работа – это лучше, чем яркие фото в "Инстаграм". Более того, не имея атрибутов роскоши можно прожить очень счастливую, наполненную всеми красками жизнь.

"А не стремиться скорее попасть в чат эскортниц и летать в Дубай с толстыми мужиками, показывая "якобы" красивую жизнь в Инсте, а на деле быть несчастными людьми. Лучше меньше зарабатывать, но быть настоящими и чистыми", – написала звезда шоу "Дом-2" в личном аккаунте "Инстаграм".

