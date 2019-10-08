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Пресняков дерзко обратился к ошеломленной Подольской

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Подольская и Владимир Пресняков дали совместное интервью. Они вспомнили, как начинались их отношения.
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали очередными звездными гостями вечернего шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио". Артисты считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они с 2005 года. Свои отношения влюбленные оформили спустя пять лет. А сын Артемий появился на свет в 2015 году.

В разговоре с Аллой Довлатовой зашла речь о том времени, когда роман Натальи и Владимира только развивался. Так, Подольская вспомнила одну историю, когда Пресняков пригласил ее в ресторан. "Меня тогда очень пугали цены в ресторане. В 2006 году Володя пригласил меня в одно из заведений. Мы выпили бутылочку белого вина. Доллар тогда стоил еще 30 рублей. И вот нам приносят счет. У меня округлились глаза", – начала свой рассказ Наталья Подольская.

И тут Владимир Пресняков дерзко к ней обратился. "Тут Володя произнес фразу, которую я запомнила на всю жизнь: "А ты, что, думала, я тебя по столовкам всю жизнь водить буду?" – процитировала будущего мужа популярная певица.

В свою очередь, Владимир Пресняков вспомнил другой случай в ресторане. Тогда, по его словам, Наталья Подольская перепутала слово и вместо "мохито" заказала "факито". Получилось очень забавно. "У нас вообще очень веселая семья. Крякаем с утра, смеемся", – признался известный исполнитель.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Материал дополняется

8 октября 2019, 10:17

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