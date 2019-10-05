"Терпи и не ной": Козловский заткнул распустившую сопли Боярскую

В субботу, 5 октября, артистка разместила фотографию, сделанную в поезде. В кадре Елизавета Боярская запечатлена в темно-синей куртке и коричневой шапке. В руках она держит сценарий с выделенными репликами. "А вот то, что розовеньким выделено, это еще сегодня надо выучить, на завтра, хорошо бы и на послезавтра", – поделилась звезда.
Дочь Михаила Боярского рассказала, что эта неделя была для нее непростой. "Ночной самолет, спектакль, ночной поезд, спектакль, ночной самолет, ранняя смена, сегодня очень ранняя смена, уже отснялась, прыгнула в сапсан, вечером спектакль, потом ночной поезд и опять на съемочную площадку", – отметила артистка в личном микроблоге.
Знаменитость призналась, что мечтает научиться высыпать за 4-5 часов, чтобы все успевать. Подпись Елизавета Боярская сопроводила хештегами #хотелабытьактрисойбудь, #небоимсятрудностей, #всечтонаснеубиваетделаетсильнее.
На жалобы коллеги отреагировал актер Данила Козловский. "Терпи и не ной. Хотела, получи", – коротко написал он. "Молчу", – ответила ему Елизавета Боярская. "Она же девочка. Нам можно", – тут же поддержала звезду одна из поклонниц.
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