Нюша возмущена откровениями Крида об их романе

Артистка, которая уже два года счастлива в браке с Игорем Сивовым, высказалась о союзе с Егором Кридом. Певица Нюша (Анна Шурочкина) не в восторге от того, что тот часто вспоминает в прессе об их союзе.

Любовные отношения начались у коллег по сцене пять лет назад. Исполнитель признавался, что был безумно влюблен в певицу Нюшу и даже мечтал о детях. Но роману не было суждено длиться долго: через два года звездная пара рассталась.

Егор Крид на радость фанатам постоянно подогревает интерес к давней истории, вспоминая различные подробности. Артистке же это, мягко говоря, не нравится. "Мы медийные личности, и так как Егор рассказал об этом, то, конечно, людям стало интересно копаться в чужом грязном белье", – возмутилась певица Нюша в ютуб-шоу Марии Мельниковой.

Звезда отметила, что у них обоих с Кридом большая фанбаза, и для поклонников это как сериал. "Я устала от этого. Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво",– заявила певица Нюша. Кроме того, знаменитость призналась, что хотела попросить экс-бойфренда прекратить упоминать о ней в интервью, но так и не решилась обратиться к нему лично.

Напомним, ранее Егор Крид отмечал, что причиной расставания с певицей Нюшей стала разница в материальном достатке. Якобы, когда артист еще только начинал карьеру и не мог делать ей дорогие подарки, слышал от возлюбленной упреки. У исполнительницы другой взгляд на ситуацию. "Причина, по которой мы расстались, в моем видении абсолютно не такая", — отметила звезда.