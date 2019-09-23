Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, исполнительница сидит в кресле, слушает музыку и ест пиццу, в то время как команда стилистов занимается ее прической. "Поймали-таки с запрещенкой", – подписала ролик Нюша.
Поклонники оценили юмор и искренность звезды. "Обжора! Нюша, ты сногсшибательна", "Любимый хомячок", "Такая прикольная", "Тебе это не повредит. Ты всегда прекрасна", – отметили очарованные комментаторы.
Среди восторженных комментариев нашлись и негативные. Многие пользователи раскритиковали певицу за то, что она вертится в кресле и мешает стилистам работать. "Вообще нет уважения к чужому труду", "Мне прямо стилистов жалко, имейте хоть немного уважения", – выразили мнение возмущенные подписчики.
Ранее исполнительница разместила откровенный кадр, где она позирует в желтом бикини и джинсовых шортах. Дерзкий образ артистка дополнила солнцезащитными очками. Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы Нюши. "Ты как летнее, лучистое солнышко!", "Мне хотелось бы иметь такие же красивые ножки, как у тебя", – поделились мыслями пользователи.
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