"Наступает прозрение": Канделаки в кожаном топе порассуждала о здоровье

Телеведущая Тина Канделаки недавно поделилась с подписчиками рассуждениями о важности здоровья для семейной жизни.

Примечателен тот факт, что 43-летняя женщина выбрала для откровенных мыслей довольно неоднозначное фото. Знаменитость сопроводила текст снимком, на котором позирует в пикантном черном кожаном топе и юбке с имитацией крокодильей кожи. Впрочем, на образ телеведущей мало кто обратил внимания. Всех куда больше привлекли ее откровения.

"Давайте правильно расставим акценты: ключевым элементом самой возможности успеха в этой жизни является здоровье. Кто бы что ни говорил, но традиционные институты изменились навсегда", – заявила Тина, – "Сегодня брак не является убежищем для слабой половины в этом союзе. Сама суть и целеполагание взаимоотношений современных мужчины и женщины не гарантируют им обеспеченности и заботы до гроба (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)"

Канделаки отметила, что степень успешности определяется умением и желанием партнера развиваться, расти в своей сфере, а главное – быть востребованным в обществе. Кроме того, знаменитость осудила тех, кто живет за чужой счет. В качестве примера телеведущая привела пары, где успешный супруг значительно старше малоизвестной жены.

"Пары, где ему 55, а ей 23, выглядят сегодня, мягко говоря, странно, потому что если он успешен, то зачем ему человек не из своего кластера, с которым нет ни одного пересекающегося культурного кода?" – возмутилась звезда российского эфира, – "А содержать партнера просто так становится неприличным, как в одну, так и в другую сторону".

В конечном итоге знаменитость рассказала, что наиболее значимыми факторами в построении отношений считает здоровье и эмоциональный интеллект. Она отметила, что именно эти две вещи при умелом использовании становятся отличными инструментами для саморазвития.

Пользователи согласились со словами медиаперсоны и поспешили выразить свое мнение: "Как энергично и убедительно написано! Главное, все тонко подмечено! Тина, благодарю!", "Наступает прозрение у Ти😉", "Я люблю вас уже лет 20 за ваш постоянно стремящийся к развитию ум, за интеллект, за умение выражать свои мысли. За то, как вы это делаете совершенно по-особенному.💥💥💥 Здоровья вам.❤️"