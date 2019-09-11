Роскошная Тина Канделаки сбила с толку глубоким декольте

На снимке журналистка позирует в очень коротком белом летнем платье с цветочным принтом. У него очень глубокое декольте, что совершенно не свойственно для Канделаки. Дополнили образ туфли-лодочки в тон.
Кадр сделан в грузинском ресторане "Тинатин". Собственником этого аутентичного заведения является сама Тина.
"В День трезвости могу сказать, что мое отношение к алкоголю было предопределено профессией моей мамы, которая работала наркологом. Папа любил и умел пить красиво, попадая в приключения, которые стали семейными легендами, а мама все это время лечила алкоголиков и не притрагивалась к алкоголю", – поделилась теледива.
Канделаки добавила, что очень спокойно относится к алкоголю. Она любит хорошее вино, но ограничивается одним бокалом. Тина предпочитает спорт, а он с алкоголем не дружит.
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В День трезвости могу сказать, что мое отношение к алкоголю было предопределено профессией моей мамы, которая работала наркологом. Папа любил и умел пить красиво, попадая в приключения, которые стали семейными легендами, а мама все это время лечила алкоголиков и не притрагивалась к алкоголю. ⠀ Даже сейчас, когда я перешагнула порог сорокалетия и наливаю себе шампанское в Новый год, мама не может сдержаться, смотрит с улыбкой на меня и перед всеми гостями произносит свою коронную фразу: «Что?! Ты пьешь?!» ⠀ Я очень спокойно отношусь к алкоголю, люблю хорошее вино, но ограничиваюсь одним бокалом, поскольку спорт мне куда ближе, а он с алкоголем не дружит. ⠀ А у вас какие отношения с горячительными напитками?
Поклонники были поражены до глубины души экстравагантным образом продюсера. Они не привыкли видеть ее в таких откровенных нарядах. Многие были настолько ошарашены ее красотой, что писали только о ней, а не о теме. "Хороша!", "Впервые видим ваши такие шикарные формы!", "Супер фото!", "Тина, вы идеальная", – восторгались обескураженные фанаты.
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