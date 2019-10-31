Младшего сына Лукашенко сватают в мужья Пугачевой

Алла Пугачева в специальном вагоне поезда прибывает в столицу братской Белоруссии, где уже 2 ноября на стадионе "Минск-Арена" состоится ее сольный концерт. Там же запланирована и ее встреча с президентом республики.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в конце сентября подписал указ о награждении Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов, который является высшей наградой государства для иностранных граждан. "Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей", – говорится в документе.

Награду из рук Александра Лукашенко Примадонна российской эстрады получит в финале своего сольника на стадионе "Минск-Арена". Причем, как ожидается, глава Белоруссии будет на шоу со своим младшим сыном Колей. И в этом есть особый смысл.

Николаю Лукашенко в августе исполнилось 15 лет. Он вместе с отцом появляется на всех важных мероприятиях – от военных парадов до международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который Батька курирует с первого дня.

Несколько лет назад году во время визита Лукашенко в Венесуэлу президент этой страны Уго Чавес заявил, что в Венесуэле праздничный день, так как они принимают президента Лукашенко и его сына Николая, на что Александр Григорьевич ответил: "Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20—25 лет". Многие восприняли эту фразу как слова о преемнике.

Ну а причем здесь Пугачева? Как в шутку говорят белорусы, самый любимый сын Лукашенко вполне мог бы стать шестым мужем Аллы Пугачевой. Ведь ее третий муж Евгений Болдин был младше на три года. Четвертый – Филипп Киркоров – на 18 лет. Пятый – Максим Галкин – на 27. Так что, если продолжать традицию, брак с Николаем Лукашенко, который младше на 55 лет, не кажется таким уж абсурдным предположением. Ну а пока на концерте состоятся "смотрины"...