Младшего сына Лукашенко сватают в мужья Пугачевой

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Четверг 31 октября
Лента новостей
20:40
Названа причина возникновения вредных привычек
20:07
Террористы подтвердили уничтожение лидера ИГИЛ
19:47
Володин: Новые законы защитят жилье граждан от мошенников
19:23
Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на две тысячи
19:23
"Тайна, покрытая мраком": странный участник группы Дятлова заставил исследователей ломать голову
18:57
Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в "Барвиха Лакшери Вилладж"
17:39
Малышева рассекретила важную информацию после госпитализации
17:11
Неадекватный фанат-наркоман атаковал самую молодую миллиардершу
17:08
"Затерянный мир": новое новогоднее шоу для всей семьи
17:05
Новые данные об астрономических долгах Гоши Куценко
16:56
Выставка работ молодых художников пройдет сразу в пяти галереях Москвы
16:50
Батрутдинов разбился о скалы
16:42
Легла под нож: модель plus-size показала голую грудь в шрамах
16:25
Больную дочь Любови Успенской прооперировали
16:18
Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду
16:09
Настоящий Дед Мороз приглашает на юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе
16:02
"Сегодня ролевые игры?": жена Овечкина возбудила россиян
15:58
"Не пахнет могилкой": уходу мужа Лолиты к другой женщине нашли объяснение
15:42
"Я совсем не ожидала": голая Толкалина поведала об успехах
15:31
Дело о детском борделе: Кокорина обвинили в изнасиловании 9 детей из приюта
15:26
Вдова Кобзона решила судиться с мошенником из-за миллионных долгов
15:22
Любовный гороскоп на 2020 год
14:49
Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
14:49
Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу
14:48
Пожилым людям раскрыли признаки приближающейся смерти
14:34
Заговорил: Тарасов выдал неожиданные подробности развода с Бузовой
14:29
"Это повредило мне и Оле": Фадеев раскрыл правду об отношениях с Серябкиной
14:18
Бузова и Билан заломили баснословные суммы за выступления
14:13
Две машины столкнулись в Ленинградской области из-за скользкой дороги
14:07
Ученые назвали самый опасный возраст для человека
13:52
В Екатеринбурге женщина чудом спаслась при обрушении потолка в подъезде
13:39
Готов с тобой только за деньги: Киркоров ошарашил Рудковскую отказом
13:38
Как вырваться из токсичных отношений
13:26
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
13:22
Актер Гуськов назвал сенсационную причину дебоша Вележевой в самолете
13:21
Вдова Булдакова обнаружила пропажу машины спустя полгода после смерти мужа
13:15
Легендарный ученый скончался в возрасте 86 лет
13:04
Пьяный житель Волгограда обезглавил жену и мать
12:57
Миддлтон жестко опустила Маркл
12:52
Депутаты МГД приняли в первом чтении бюджет столицы на 2020-2022 годы
12:44
Россиян предупредили о подорожании духов
12:34
В Удмуртии должника сняли с поезда и заставили оплатить алименты
12:26
Куценко задолжал астрономическую сумму серьезным людям
12:18
Мировая премьера: киноверсию спектакля "Смута. 1609–1611 гг." покажут в Иллюзионе
12:16
Иммерсивная выставка Mystic Universe: Мистическое путешествие сквозь вселенные
12:16
Племянница Ротару произвела настоящий фурор
12:07
Дети Диброва дебютировали на подиуме
12:06
"Ночью ушел наш Пингвин": умер экс-участник Billy’s Band Антон Матезиус
12:04
Лишившаяся волос Собчак вышла в свет и была атакована
11:54
Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
11:48
Тайна раскрыта: Джиган в четвертый раз станет отцом
11:42
Шестеро пострадавших: в Башкирии опрокинулся автобус
11:41
Жители Чехова помогли раскрыть кражу детской инвалидной коляски
11:28
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:25
"Чувствую себя плохой мамкой": Решетова поделилась сердечными откровениями
11:25
Юная миллиардерша блеснула в откровенном Playboy-образе
11:19
На станции "Павелецкая" московского метро произошло задымление
11:16
Галлюциногенные грибы и оружие нашли у пожилого мужчины в Подмосковье
11:10
"Их история не может оставить равнодушным": известная певица высказалась о романе Пугачевой с молодым
11:00
Володин назвал самый важный закон октября
10:54
Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа
10:52
Вашингтон задумался о нападении на Крым
10:48
"Омерзительно": Каменских разгромили за извращения с негром
10:42
Под Вологдой пенсионер застрелил сына сожительницы
10:30
На западе Москвы мужчину обокрали на 1,2 миллиона рублей
10:13
Поклонники пришли в экстаз от второй беременности Нюши
10:09
Бывшая жена откровенно о разводе с Сергеем Светлаковым
09:59
"Не мог уснуть до утра": Резник стал жертвой хулиганов
09:41
Всплыли секретные данные о Владимире Путине
09:41
С Лопыревой случилось несчастье в аэропорту
09:20
Представляются следователями: россиян предупредили о новом виде мошенничества
09:18
"Губ нет": что с собой сделала неузнаваемая Пугачева
09:09
Раскрыта правда об отношении Медведевой к Загитовой и Тутберидзе
08:58
Как наладить диалог о Шиесе
08:57
Советник Трампа уходит в отставку после скандала с Зеленским
08:39
Рудковская поправилась из-за гормональной терапии
08:36
Россиянам сообщили о новом повышении тарифов ЖКХ
08:34
Подал в суд: Шатунов нанес неожиданный удар Разину
08:16
"Зачем себя так уродовать?": изменившаяся Успенская вызвала оторопь
07:27
"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной
06:35
На потеху Путину: нерешительный Зеленский загнал себя в ловушку
04:32
"Провокационный и баснословно дорогой": запросы популярного телеведущего вызвали удивление
02:15
Рики Мартин показал новорожденного сына
00:08
"Космическая!": Дакота засветила полуобнаженную грудь
22:00
Шейк произвела фурор эротичным нарядом
21:57
"Потеря сил и нервозность": скандал с Кормухиной больно ударил по Гагариной
21:51
"Настоящий пахарь": Навка ответила сомневающимся в честной победе ее дочери
21:34
Маркл нашла защитников после жуткой травли
21:32
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
21:29
Драгоценности Зыкиной уйдут с молотка
21:14
Стали известны самые высокооплачиваемые умершие звезды
21:08
Случилось чудо: улыбающуюся Заворотнюк сняли плавающей в бассейне
21:01
"Хватит!": позорницу Бузову погнали в шею после вакханалии с геями
20:53
На северо-западе Москвы опрокинулся автокран
20:32
Тревожный сигнал: Болгария отказала в визе российскому дипломату
20:22
"Я в неадеквате": Лидия Вележева нелепо оправдалась за безобразную выходку в самолете
20:22
Пугачева с красными губами публично призналась в любви к Галкину
19:57
На красной ветке московского метро произошел сбой
19:50
"Невероятный кайф": сбежавшая от мужа и детей Юлия Меньшова призналась в наслаждениях
19:45
"Божественная красота": Собчак соблазнилась и потрогала грудь Волочковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной
Чем опасны ночные перекусы
Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику
В Театре Сац покажут балет "Картинки с выставки" к 180-летию Мусоргского
"Все у них уже прогорело": на отношениях Ивлеевой и Элджея поставили крест
"Сама нежность": мать Тимати показала трогательные кадры с новорожденным внуком
Шоу-бизнес

Младшего сына Лукашенко сватают в мужья Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева в специальном вагоне поезда прибывает в столицу братской Белоруссии, где уже 2 ноября на стадионе "Минск-Арена" состоится ее сольный концерт. Там же запланирована и ее встреча с президентом республики.
прочитано 365 раз

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в конце сентября подписал указ о награждении Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов, который является высшей наградой государства для иностранных граждан. "Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей", – говорится в документе.

ПО ТЕМЕ

Минск на ушах: приезд Пугачевой оказался важнее визита Путина

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Награду из рук Александра Лукашенко Примадонна российской эстрады получит в финале своего сольника на стадионе "Минск-Арена". Причем, как ожидается, глава Белоруссии будет на шоу со своим младшим сыном Колей. И в этом есть особый смысл.

Николаю Лукашенко в августе исполнилось 15 лет. Он вместе с отцом появляется на всех важных мероприятиях – от военных парадов до  международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который Батька курирует с первого дня.

Несколько лет назад году во время визита Лукашенко в Венесуэлу президент этой страны Уго Чавес заявил, что в Венесуэле праздничный день, так как они принимают президента Лукашенко и его сына Николая, на что Александр Григорьевич ответил: "Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20—25 лет". Многие восприняли эту фразу как слова о преемнике.

Ну а причем здесь Пугачева? Как в шутку говорят белорусы, самый любимый сын Лукашенко вполне мог бы стать шестым мужем Аллы Пугачевой. Ведь ее третий муж Евгений Болдин был младше на три года. Четвертый – Филипп Киркоров – на 18 лет. Пятый – Максим Галкин – на 27. Так что, если продолжать традицию, брак с Николаем Лукашенко, который младше на 55 лет, не кажется таким уж абсурдным предположением. Ну а пока на концерте состоятся "смотрины"...

Автор: 31 октября 2019, 21:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Пускай привыкает": жалобщика Зеленского хорошенько припечатали
Вашингтон задумался о нападении на Крым
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
Плюнувший на Россию Лукашенко попытался угодить Западу

Шоу-бизнес

Владимир Пресняков пустился в пляс на детском празднике
87-летняя мать умершей Аллы Вербер в плачевном состоянии
Фадеев размазал неблагодарную Наргиз
Мартиросян заподозрил у Светлакова психическое отклонение

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

Продюсер стремится к исполнению заветной мечты
Шоу-бизнес

Племянница Ротару произвела настоящий фурор

Девушка вскружила головы фанатам
Шоу-бизнес

Бывшая жена откровенно о разводе с Сергеем Светлаковым

Экс-супруга артиста рассказала о переменах
Шоу-бизнес

С Лопыревой случилось несчастье в аэропорту

День у знаменитости не задался с самого начала

Гороскоп

Любовный гороскоп на 2020 год
Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Победоносный Овечкин взял новую вершину
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru