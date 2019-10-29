Пугачева увозит раненую Волочкову из России

Алла Пугачева уезжает из страны. Говорят, Примадонна отечественной сцены увозит с собой и скандально известную балерину Анастасию Волочкову.

Совсем скоро, уже 2 ноября, жители Минска смогут насладиться концертом Аллы Пугачевой, приуроченном к ее юбилею. Напомним, в апреле Примадонне исполнилось 70 лет, а кто даст?! Артистка сильно похудела и выбросила свои балахоны и другие бесформенные наряды, которые до недавнего времени были ее чуть ли не визитной карточкой.

На смену им пришли приталенные стильные платья и мини-юбки, обтягивающие брючки и даже провокационные шорты. Что уж говорить о концертных нарядах! Зрителей ее юбилейного шоу ждут как минимум платье с разрезом почти до бедра и прозрачная юбка-пачка. Примадонна намерена выступить на 15-тысячной "Минск-Арене" в сопровождении танцевального коллектива и... Анастасии Волочковой.

Дело в том, что скандально известная балерина принимает участие в одном из номеров концерта. Артистка танцует под песню, в которой Алла Пугачева насмехается над излишним вниманием людей к социальным сетям и интернету. Не секрет, что Анастасия Волочкова является одной из центральных фигур отечественного шоу-бизнеса, за которой пристально следит общественность.

О том, что балерина вместе с Аллой Пугачевой приедет в Минск, было сказано в передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. "Вместе с Аллой Пугачевой приедет порядка 60-70 человек. В концерте примет участие и Анастасия Волочкова", – рассказал один из организаторов шоу Примадонны. При этом он признался, что никакого бытового райдера Примадонна им не предоставила. Поэтому им самим теперь приходится придумывать, какие элитные автомобили и апартаменты предоставлять Алле Пугачевой.

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