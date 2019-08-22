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Оставшаяся без сына Джоли едва сдержала слезы

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Старший сын звезды Голливуда поступил в университет. Анджелина Джоли простилась с наследником, едва сдерживая слезы.
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18-летний Мэддокс поступил в южнокорейский университет Енсе на факультет биоинженерии. Молодой человек отправился в Сеул. Вместе с ним прилетела и Анджелина Джоли, чтобы посмотреть, как их с Брэдом Питтом сын обустроится в общежитии.

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Также актриса осмотрела университет и пообщалась со студентами. Анджелина Джоли призналась, что от увиденного осталась в восторге. Вместе с тем знаменитость подчеркнула, что ей очень тяжело оставлять старшего сына одного.

Звезда чуть не расплакалась, оставляя ребенка вдали от себя. "Я прилетела сюда на один день, чтобы сегодня проститься с сыном. И я изо всех сил пытаюсь не плакать…", – цитирует Анджелину Джоли RadarOnline.com. При этом она добавила, что прекрасно понимает, что мальчик вырос и должен вступить во взрослую жизнь.

В окружении артистки рассказали о том, что из-за разлуки с Мэддоксом у нее наблюдаются резкие перепады настроения. По словам инсайдеров, Анджелина Джоли чувствует, что теряет и других детей. "Очень скоро Пакс отправится за Мэддоксом в колледж. Затем уйдет Захара, а Шайло может переехать к Брэду. Джоли останется с близнецами, которые, кстати, тоже все больше тянутся к Питту", – поведали знакомые звезды.

Как писали "Дни.ру", изначально Анджелина Джоли не была в восторге от идеи Мэддокса уехать в другую страну на учебу, но все же решила отпустить сына. Поговаривают, что парень выбрал университет в Сеуле во многом из-за того, что устал от разборок родителей.

Автор: 22 августа 2019, 19:51
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