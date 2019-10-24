13-летняя дочь устроила скандал Анджелине Джоли

Отношения актрисы с дочерью резко испортились. Шайло, как две капли воды похожая на знаменитого отца, в нем души не чает. Из-за ссор и постоянного контроля Анджелины Джоли она решила переехать к нему. Брэд Питт о планах дочери знает.
После неожиданного заявления Шайло артистка была вне себя. Ее настолько потрясло предательство наследницы, что она устроила истерику. "Энджи была в ужасе. Она даже не стала делать вид, что готова рассмотреть такую вероятность развития событий. Джоли немедленно ответила нет", – цитирует источник из окружения звезды Gossip Cop.
Во время ссоры Анджелина якобы в сердцах выкрикнула дочери: "Ты больше никогда не увидишь Брэда!" Теперь голливудская звезда не позволяет девочке проводить время с отцом.
Сейчас Анджелина Джоли вместе с детьми ездит по Европе, рекламируя фильм со своим участием "Малефисента-2: Владычица тьмы". Судя по всему, это путешествие изрядно утомило Шайло, и она сильно соскучилась по Брэду Питту.
Напомним, что недавно Анджелину Джоли покинул старший сын Мэддокс. Парень уехал учиться в Южную Корею. Звезда Голливуда рассказывала, что тяжело переносит разлуку и постоянно плачет. Расстаться с дочерью она просто не в силах.
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