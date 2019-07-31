Подольская отказалась оставить сына Пресняковым

"Перед тем, как прийти к нам в гости, Лена (Елена Преснякова – Прим. ред.) мне обычно звонит и спрашивает: "Натусик, что дарить?" – улыбается Наталья Подольская. – Конечно, это пока роботы, хотя их уже столько, что ставить некуда. Поэтому я захожу в интернет, что-то выбираю, отправляю им картинку, и они всегда это покупают. Тема всегда их ждет, поскольку знает, что бабушка с дедушкой – это всегда подарок, всегда игрушка, всегда праздник".
"Петрович (Владимир Пресняков-старший – Прим. ред.) приносит и музыкальные инструменты – игрушечный саксофон, барабан, дудочки, – продолжает Наталья. – Он мечтает, чтобы хотя бы Тема стал саксофонистом, как и он сам, поскольку Никита и Володя в этом смысле подвели".
Стоит заметить, что мать Преснякова-старшего, Мария Семеновна, была музыкантом-любителем, владела многими инструментами. Теперь он хочет обучить всему и своего внука.
Правда, ввиду занятости Елена и Владимир Пресняковы видят обожаемого внука Тему не так часто. "Лена – она же много гастролирует с группой "Самоцветы", дома почти не бывает, – пояснила Подольская. – А Петрович приходит раз в неделю-две. Но я ни разу в жизни не оставляла Тему с ними".
"Помогает же воспитывать сына мне и няня, и моя мама, которая живет с нами, – уверяет Наталья. – Он занимается и внуком, и всем нашим домашним бытом. Володя с ней прекрасно ладит, кстати. Хотя у меня с мужем бывает всякое, крайне редко даже ссоримся. Но мама во время этих стычек поступает мудро – просто прячется в свою комнату и не вмешивается".
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