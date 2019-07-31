Подольская отказалась оставить сына Пресняковым

Наталья Подольская третья фактическая и вторая официальная жена Владимира Преснякова. Они живут вместе с 2005 года, в 2010-м отпраздновали свадьбу, а в 2015-м у них родился сын Артемий. О том, как Подольская ладит со своим свекром и свекровью, она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на бранче журнала "ОК!", который проходил в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку.

прочитано 1029 раз