"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова

Сенсационное признание Наталья Подольская сделала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на краешке стола на кухне. В руках у артистки чашечка с, предположительно, кофе. Собственно, и текст оказался посвящен этому ароматному бодрящему напитку.
Как оказалось, Наталья Подольская много лет обманывала Владимира Преснякова именно из-за кофе. По словам артистки, каждое утро супруг приносил ей в постель чашку кофе с молоком. Столь трепетная забота так трогала артистку, что ей приходилось молчать о самом сокровенном. Но сейчас, по всей видимости, наступило время раскрыть карты. "Я решила, что нет сил больше молчать. Сегодня я в этом признаюсь", – заявила Наталья Подольская.
"Из года в год, утром, любезно наливает мне чашечку капучино с легкой молочной пенкой. а я ВООБЩЕ не пью кофе с молоком, совсем! только черный – американо или эспрессо Вова, прости 🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к Владимиру Преснякову жена.
В заключение Наталья Подольская призналась супругу, что когда она говорила ему, что кофе "бомба", это была неправда. Интересно, что в комментариях к посту отметился и сам Владимир Пресняков. "Любимая ты имеешь ввиду утром это в 14:00 когда я встаю?" – поинтересовался у Натальи Подольской певец. Отметим, что артистка пока на эту реплику ничего не ответила.
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