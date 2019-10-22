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"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: www.globallookpress.com
Певица Наталья Подольская публично обратилась к мужу, популярному исполнителю Владимиру Преснякову. Оказывается, артистка много лет обманывала супруга.
прочитано 1026 раз

Сенсационное признание Наталья Подольская сделала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на краешке стола на кухне. В руках у артистки чашечка с, предположительно, кофе. Собственно, и текст оказался посвящен этому ароматному бодрящему напитку.

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Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Как оказалось, Наталья Подольская много лет обманывала Владимира Преснякова именно из-за кофе. По словам артистки, каждое утро супруг приносил ей в постель чашку кофе с молоком. Столь трепетная забота так трогала артистку, что ей приходилось молчать о самом сокровенном. Но сейчас, по всей видимости, наступило время раскрыть карты. "Я решила, что нет сил больше молчать. Сегодня я в этом признаюсь", – заявила Наталья Подольская.

"Из года в год, утром, любезно наливает мне чашечку капучино с легкой молочной пенкой. а я ВООБЩЕ не пью кофе с молоком, совсем! только черный – американо или эспрессо Вова, прости 🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к Владимиру Преснякову жена.

В заключение Наталья Подольская призналась супругу, что когда она говорила ему, что кофе "бомба", это была неправда. Интересно, что в комментариях к посту отметился и сам Владимир Пресняков. "Любимая ты имеешь ввиду утром это в 14:00 когда я встаю?" – поинтересовался у Натальи Подольской певец. Отметим, что артистка пока на эту реплику ничего не ответила.

Автор: 22 октября 2019, 12:08
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
чо родила от кафейново магната што ли до встречи преснякова? так там вся семья такая. Аряева хватить пить и писать чепуху, ты не журналстка
1

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