Фото голого Димы Билана в постели попало в Сеть

Российский певец Дима Билан в очередной раз заинтриговал поклонников. Артист разместил в Сети снимок довольно интимного характера.



Дима Билан сделал селфи в одном из американских отелей. На обнародованной фотографии артист лежит на постели в обнаженном виде. Певец признался: прилетев в Нью-Йорк, он отказался от утомительных прогулок и остался в номере.

"Отличный случай просто выспаться, поваляться после нагрузок и набраться сил наконец-то перед своими сольниками 6-7 ноября в "Крокусе", и, конечно, сегодняшним концертом в рамках юбилея @igorkrutoy65! Завтра с утра пойду по злачным и любимым местам города!" – цитирует Билана "Экспресс газета".

Ранее Дима рассказал, как впервые услышал себя в эфире в студенческую пору. "Это было в общаге. Я жил тогда в Москве, недалеко от метро "Павелецкая", – сообщил артист. – И я помню, как носился по коридорам, когда по радио заиграла моя песня "Малыш". Помню какое-то невероятное счастье!"

А теперь, если по радио звучит его новая композиция, Билан переключает волну. "Пока ты работаешь над песней, ты ее любишь. Но должно пройти какое-то время, чтобы ты смог спокойно относиться к ней в эфире, поскольку к концу записи очень устаешь", – пояснил певец.