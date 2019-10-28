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Фото голого Димы Билана в постели попало в Сеть

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Российский певец Дима Билан в очередной раз заинтриговал поклонников. Артист разместил в Сети снимок довольно интимного характера.
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Дима Билан сделал селфи в одном из американских отелей. На обнародованной фотографии артист лежит на постели в обнаженном виде. Певец признался: прилетев в Нью-Йорк, он отказался от утомительных прогулок и остался в номере.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Отличный случай просто выспаться, поваляться после нагрузок и набраться сил наконец-то перед своими сольниками 6-7 ноября в "Крокусе", и, конечно, сегодняшним концертом в рамках юбилея @igorkrutoy65! Завтра с утра пойду по злачным и любимым местам города!" – цитирует Билана "Экспресс газета".


Ранее Дима рассказал, как впервые услышал себя в эфире в студенческую пору. "Это было в общаге. Я жил тогда в Москве, недалеко от метро "Павелецкая", – сообщил артист. – И я помню, как носился по коридорам, когда по радио заиграла моя песня "Малыш". Помню какое-то невероятное счастье!"

А теперь, если по радио звучит его новая композиция, Билан переключает волну. "Пока ты работаешь над песней, ты ее любишь. Но должно пройти какое-то время, чтобы ты смог спокойно относиться к ней в эфире, поскольку к концу записи очень устаешь", – пояснил певец.

28 октября 2019, 08:20
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