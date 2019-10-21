Любимая Игоря Петренко умерла от передозировки

Игорь Петренко стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный актер рассказал о своей личной жизни.

Первая любовь в жизни Игоря Петренко случилась, когда он учился в школе. "Мы познакомились с девочкой. Полюбили друг друга. Она была моей первой настоящей любовью. Конечно, я думал, что со временем мы сыграем свадьбу, но жизнь распорядилась по-другому", – с сожалением отметил популярный актер.

Дело в том, что Игорь Петренко попал в плохую компанию и оказался за решеткой. Спустя два с половиной года его отпустили под подписку о невыезде. "Многие не понимали, свидетель я или обвиняемый. Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было... Безусловно, это несчастливая пора в моей жизни. Но она имеет место, я не могу ее вычеркнуть. В результате все это очень сильно повлияло на мое становление", – признался артист.

Пока он сидел, стало известно, что его любимая девушка умерла. "Кто-то подсадил ее на героин. Она умерла от передозировки наркотиков. Мне некого винить в этом никого, кроме себя. Если бы был рядом, все случилось по-другому", – философски заметил Игорь Петренко.

В 2000 году он женился на актриса Ирине Леоновой. Однако через четыре года пара распалась. Актер не уточнил, что стало причиной расставания, но признался, что изменял жене с актрисой Екатериной Климовой. В итоге их отношения зашли в тупик, и они расстались. Впрочем, уже через год актеры снова были вместе. Но к этому времени Петренко уже развелся с Леоновой, а Климова бросила мужа. "Нельзя сказать, что я ворвался в жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это была как резинка. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит", – объяснил Петренко.

Влюбленные поженились, Климова родила мужу двух сыновей. Но и этот брак в итоге распался. "С Екатериной мы порой просто ради детей брали себя в руки и не расходились. Другое дело, что мы оба понимали – что-то трескалось в наших отношениях. В какой-то момент что-то сломалось", – объяснил Игорь.

Сейчас актер счастлив в браке с актрисой Кристиной Бродской. Она подарила ему трех дочерей. Игорь Петренко с супругой и детьми живут в Санкт-Петербурге. Впрочем, с сыновьями от Екатерины Климовой он регулярно видится.