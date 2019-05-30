"А где крик души?": Зарубина оборвала певицу Жасмин

Жасмин перепела хит Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет". Однако артистке ее версия композиции не понравилась.

Недавно Жасмин приняла участие в вечере памяти поэта Михаила Рябинина и исполнила песню "На теплоходе музыка играет". Эта композиция является визитной карточкой Ольги Зарубиной. Жасмин представила ее в другой аранжировке, сделав более легкой, танцевальной. Певица выложила запись своего выступления в Instagram.

Судя по комментариям, пользователи неоднозначно отнеслись к переработанной песне. Одни похвалили Жасмин, другие расстроились – мол, "угробила" любимую композицию. Журналисты связались с Зарубиной и дали послушать запись, чтобы выяснить ее мнение.

"Я в целом не против, чтобы другие исполнители перепевали мои хиты, но есть небольшое "но". Не очень приятно, когда песню портят. В исполнении Жасмин получилась какая-то частушка монотонная! Плюс абсолютное непонимание текста: просто прозвучал речитатив от начала до конца", – высказалась Ольга Зарубина.

Артистка не стала слушать композицию в исполнении коллеги до конца – стало "скучно". "А где крик души, боль, ну хоть что-то? Все ровно, холодно и безразлично. А песню нужно уметь рассказать, особенно в тех моментах, когда присутствует трагичность. Я не думаю, что кому-то будет весело стоять на берегу!" – цитирует Зарубину "Собеседник". Как на критику отреагировала Жасмин, пока не известно.