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Шоу-бизнес

"А где крик души?": Зарубина оборвала певицу Жасмин

Певица Жасмин. Фото: www.globallookpress.com
Жасмин перепела хит Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет". Однако артистке ее версия композиции не понравилась.
прочитано 2572 раза

Недавно Жасмин приняла участие в вечере памяти поэта Михаила Рябинина и исполнила песню "На теплоходе музыка играет". Эта композиция является визитной карточкой Ольги Зарубиной. Жасмин представила ее в другой аранжировке, сделав более легкой, танцевальной. Певица выложила запись своего выступления в Instagram.

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Судя по комментариям, пользователи неоднозначно отнеслись к переработанной песне. Одни похвалили Жасмин, другие расстроились – мол, "угробила" любимую композицию. Журналисты связались с Зарубиной и дали послушать запись, чтобы выяснить ее мнение.

"Я в целом не против, чтобы другие исполнители перепевали мои хиты, но есть небольшое "но". Не очень приятно, когда песню портят. В исполнении Жасмин получилась какая-то частушка монотонная! Плюс абсолютное непонимание текста: просто прозвучал речитатив от начала до конца", – высказалась Ольга Зарубина.

Артистка не стала слушать композицию в исполнении коллеги до конца – стало "скучно". "А где крик души, боль, ну хоть что-то? Все ровно, холодно и безразлично. А песню нужно уметь рассказать, особенно в тех моментах, когда присутствует трагичность. Я не думаю, что кому-то будет весело стоять на берегу!" – цитирует Зарубину "Собеседник". Как на критику отреагировала Жасмин, пока не известно.

Автор: Наталья Аряева30 мая 2019, 13:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
По мне, так, лучше Зарубиной никто не сможет. А кто такая жасмин - мужнина жена...
Гость
Ответить
Зато не под фанеру, как это любила делать Зарубина. Забыла, как на стадионе выключили электричество? Чья бы корова мычала..
Mimi
Ответить
Зарубина - личность неоднозначная, конечно, но тут нельзя не согласиться. В исполнении Жасмин песня вообще "пропала". Эта песня именно в исполнении Зарубиной стала хитом, как и многие другие её песни. Но, увы, Олю больше никто петь не приглашает, а Жасмин в фаворе. Оля в своё время хорошо исполняла песни, но сама выбрала другой путь и уехала, что теперь говорить и сравнивать.
Гость
Ответить
И одна, и вторая - те еще "звездульки":) Обе неудачницы и посредственности.
Гость
Ответить
Так она и ест монотонная частушка и в исполнении Зарубиной такой же была, как собственно и сама "певица" ) Какие нафиг крик души и боль, Зарубина, окстись и скажи спасибо, что о тебе хоть раз по песне вспомнили )
Гость
Ответить
Кто бы говорил! Ей до Жасмин, как до Луны пешком. Одну песню за всю жизнь спела и умотала. Зато сейчас своей желчью прославилась Бегает по всем шоу и шипит, весь мир ей виноват
Гость
Ответить
Зарубина-то с душой спела эту песню? Вот уж не знаю... Но"Айсберг" точно запорола.
1

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