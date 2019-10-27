Малахов нелепо оправдался за скандал с эскортом

Певица Ольга Серябкина подготовила иск в суд на телеведущего. Андрей Малахов пришел в шок от этого известия.

На телеведущего обиделись сразу несколько звезд российской сцены. Скандал в Сети разгорелся после выхода шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", очередной выпуск которого был посвящен эскорту.

Для обложки программы использовали изображение исполнительницы, вместе с этим разместив таблицу расценок за интимные услуги. Юристы Ольги Серябкиной уже подготовили иск к Андрею Малахову.

Такого поворота телеведущий явно не ожидал. Он весьма нелепо оправдался за скандальную ситуацию. "Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе "Евровидение", с песни "Мама Люба давай", которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют", – цитирует Андрея Малахова Super.

Напомним, Ольгу Серябкину поддержала актриса Наталья Рудова. Она написала полный гнева пост, в котором обвиняла шоумена ведущего в бездоказательной лжи. С ней согласилась и модель Анастасия Решетова. А Анастасия Самбурская рассказала, что Андрей Малахов и ее дважды пытался свести с миллиардерами, по сути, заняться эскортом, сообщает Teleprogramma.pro.