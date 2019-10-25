"Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить": Крутой о главной зависимости звезд

Популярный композитор Игорь Крутой побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Знаменитости обсудили многие вопросы.

В рамках большого интервью вопросы о популярности были неизбежны, в особенности, когда речь идет о достаточно ярких фигурах отечественного шоу-бизнеса. Регина поинтересовалась мнением Игоря, и он рассказал ей, что многие артисты становятся зависимыми от главного наркотика, который доступен только знаменитостям. В том числе и сам музыкант.

"У звезд интересная жизнь. А те, кто говорит, что им не нужны автографы и аплодисменты, врут. Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить", – признался Крутой. Впрочем, оно и неудивительно, ведь внимание поклонников – важная часть жизни артиста. Именно благодаря ему большая часть исполнителей и остается "на плаву".

Стоит отметить, что в этом же шоу, "Пятница с Региной", были затронуты темы предательства и измен. Игорь Крутой рассказал, что ему прошлось пройти через множество жизненных трудностей. Тем не менее, ему удалось сохранить позитивный взгляд на мир. Кроме того, мужчина не перестал доверять людям.

"Я столько нарывался на предательство, на какие-то измены. Я не имею в виду женские. Мне мать всегда говорила: для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. А я наученный, но какое-то время проходит, и все равно начинаю очаровываться", – откровенно поведал Крутой.

