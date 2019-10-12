"Я с этим борюсь": Крутой в панике из-за пристрастий 48-летней Кудрявцевой

Кудрявцева решила питаться исключительно правильно еще в конце лета. Для этого она заказывает специальный пищевой комплект, который разработала певица Валерия.
Готовые контейнеры с низкокалорийными блюдами привозят знаменитости домой, а порой и на работу. На днях Кудрявцева продемонстрировала свое меню на день и показала, что будет есть. "Вот уже месяц я на правильном питании . В этом мне помогает программа питания Валерии! Конечно по ночам так и тянет слопать что-то вредное, но я с этим борюсь", – написала она.
Игорь Крутой даже стал переживать за звезду. "Лерик, я тебя узнаю?", – поинтересовался он. "Конечно, по ночам ем пельмени", – ответила Крутому телеведущая.
Ранее Кудрявцева поделилась трогательным на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре дочь ведущей играет с маминым пальцем и радостно агукает. Ребенок выглядит довольно счастливым, но в конце отталкивает руку Леры.
Несмотря на плотный график, телеведущая уделяет дочери все свое свободное время. Вопреки ожиданиям она не пользуется услугами нянь и старается сама заниматься Машей. Правда, девочка ходит на развивающие занятия, видео с которых Кудрявцева часто публикует в Сети.
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