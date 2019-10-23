Составила завещание: состояние жены-старушки Гогена Солнцева ухудшается

Недавно стало известно, что Гоген Солнцев купил своей престарелой жене Екатерине Терешкович гроб. Дальше – больше: теперь фрик, прославившийся благодаря эфирам на "России 1", заставил супругу написать завещание, потому что ее состояние ухудшается.

Известие о том, что якобы Гоген Солнцев купил жене Екатерине Терешкович гроб, стало настоящей сенсацией в СМИ. Сам фрик объяснил, что пошел на это потому, что супруга якобы не выходит из запоев, Более того, ее состояние стремительно ухудшается. Поэтому Солнцев пошел еще дальше и заставил жену составить завещание. Интересно, что Гоген прекрасно осведомлен о его содержании.

В случае смерти Терешкович ее двухкомнатная квартира в Москве, дача в Подмосковье и счета отойдут ее мужу. Плюс золото и бриллианты. Что касается взрослой дочери Екатерины Полины, то ей достанется автомобиль 1998 года выпуска. "Она сможет на ней ездить сама или же продать и получить деньги", – коротко отметил Гоген.

Разумеется, такое разделение имущества Полину не устраивает. Поэтому после смерти матери она намерена оспорить завещание. Полина будет настаивать, что Екатерина написала завещание под давлением молодого мужа. Однако сам Гоген Солнцев утверждает, что бумага была написана супругой по доброй воле.

"Катя хоть в последнее время и пропила свои мозги, но не все. Она понимает, что жилье в Москве для меня важнее, чем для Поли. Потому что у нее есть квартира. А дача больше пользы принесет мне. Полина не любит там бывать, а мне загородный отдых просто необходим. После гастролей и спектаклей, бывает, так умотаешься, что потом три дня лежишь в лежку. Катя же не дура, она понимает, что мне лучше дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами в Москве", – цитирует Гогена Солнцева "Собеседник".