"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу

Певица сообщила фолловерам, что побывала в салоне красоты и поехала на репетицию с радостью. "Понедельник день не тяжелый!.. Готовим премьеру "12 стульев", ждем вас у нас в театре!", – подписала фото Надежда Бабкина.
Однако вместо массы комплиментов у подписчиков возникла другая реакция – они одарили звезду негодованием. Некоторые даже не узнали в помолодевшей даме Надежду Бабкину. Многие заподозрили ее в злоупотреблении фотошопом.
Поклонники не смогли скрыть негативных эмоций. "Это не Бабкина, фотошоп", "Не узнаю Вас, совсем другое лицо", "Зачем столько фотошопа?", "Надежда Георгиевна, не узнать", "Ну зачем?! Такая красивая женщина – и столько фильтров", – высказались пользователи соцсети.
Однако были и те, кому пришлось по душе то, как выглядит Надежда Бабкина. "Красоточка", "Как девчонка", "Помолодели лет на 20", – одобрили перемены во внешности знаменитости подписчики.
Отметим, в последнее время исполнительницу стали все чаще обвинять в злоупотреблениями косметическими процедурами. Хотя
Надежда Бабкина в свои годы не стесняется показывать себя в натуральном виде – без макияжа. Певица уверена в себе и не боится нападок хэйтеров.
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